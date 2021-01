Greta na poštni znamki

Od danes dalje bodo na Švedskem na voljo znamke z njeno podobo

Greta Thunberg

© Wikimedia Commons

Na Švedskem bodo od danes na voljo poštne znamke, na katerih je upodobljena 18-letna švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Na znamki je upodobljena v rumenem dežnem plašču, kako stoji na klifu, nad njo pa letijo lastovke. Avtor ilustracije je Henning Trollback, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Znamka je del serije z naslovom Dragocena narava, posvečene okolju in okoljskim ciljem, ki jih je postavil švedski parlament, je sporočila švedsko poštno podjetje PostNord.

Na drugih znamkah serije so upodobljeni habitati, ki jih je parlament izpostavil kot pomembne in ki jih je treba zaščititi, kot so gore in gorsko rastje, gozdovi, posebna vrsta močvirja ter ogrožene vrste žab.

© postnord.se

Stina Olofsdotter iz podjetja PostNord Stamps je v izjavi poudarila, da serija znamk odraža naš čas, "ko so že leta v ospredju okoljska vprašanja, tudi preko močnega glasu Grete Thunberg".

Greta Thunberg je v dobrih dveh letih prizadevanj za širšo osveščenost o podnebnih spremembah navdihnila na milijone ljudi, sprožila globalno gibanje Petki za prihodnost ter večkrat nagovorila svetovne voditelje.