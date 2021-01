Tanja Fajon o Borutu Pahorju: »Tiho je in s tem legitimira, kar počne sedanja oblast«

»Smo v času globokega razdora, mi pa nimamo predsednika republike, ki bi družbi pomenil politični in moralni kompas. Tiho je in s tem legitimira, kar sedanja oblast počne,« je v intervjuju povedala predsednica stranke SD

Priloga revije Delo je objavila intervju s predsednico Socialnih demokratov Tanjo Fajon in vsaj v enem od poudarkov poskrbela za veliko presenečenje. Prvič se je zgodilo, da smo v dobro branem mediju doživeli zelo neposredno kritiko predsednika republike kar iz vrst njegove stranke, in to celo z najvišjega vrha. Žal se ne dogaja.

Predsednik molče legitimira oblast

Borut Pahor je član Socialnih demokratov, kot lahko beremo, in vsa ta leta deležen njihove neskrite podpore na funkciji, ki jo opravlja. Poglejmo si vprašanje novinarke Nika Vistoropski v prilogi OnaPlus, v kateri je sicer predsednik skozi intervjuje poprej že bil nekritično prezentiran in ki mu je sledil presenetljiv odgovor intervjuvanke:

Slovenija je, kjer je – ko govorimo o njenem vzdušju –, ravno zato, ker so številni predolgo sprejemali razkroj osnovnih komunikacijskih norm. Eden od virov tega razkroja je tako imenovana tiha kolaboracija politikov, ki so, ko bi morali spregovoriti, tiho. Eden od njih je tudi član vaše stranke in obenem predsednik države. Kako kot strankarska kolegica ocenjujete ravnanje g. Boruta Pahorja? Vas je razočaral, kot je razočaral mnoge?

»Smo v času globokega razdora, mi pa nimamo predsednika republike, ki bi družbi pomenil politični in moralni kompas. Tiho je in s tem legitimira, kar sedanja oblast počne. Svoje politično poslanstvo je zgradil na zavzemanju za enotnost, kar je dobro. A žal ne vidi, ali pa ne želi videti, da ravno s tem, ker pogosto molči, se skriva pred pojavi, ki ne sodijo v Slovenijo 21. stoletja, enotnosti, za katero si je prizadeval, reže krila. Tudi jaz ne maram konfliktov. A sodelovanje pri stvareh, ki jih doživlja Slovenija danes, je strinjanje s kapitulacijo tega, kar je prav, pred tem, kar je narobe. In da, zato sem tudi razočarana.«

Tanja Fajon,

predsednica SD

Takoj vidimo, da je zaskrbljenost glede predsednika intonirala novinarka – omenila je »tiho kolaboracijo«, ki je sicer ni neposredno kontekstualizirala, nanašala naj bi se na precej abstraktno določeno »vzdušje« v državi in komunikacijske norme. Reakcija predsednice socialnih demokratov potem ni skrivala svoje enoznačnosti in ostrine, izrečena je bila na način, ki povsem pritrjuje tezi o njegovi tihi kolaboraciji. Še več, očita mu celo paleto negativnih lastnosti: da ne predstavlja ne političnega ne moralnega kompasa, torej pričakovane avtoritete, da molči in legitimira Janševo oblast, da se skriva pred obsodbo družbenih pojavov in s tem sesuva enotnost ljudi, ki jo sicer zagovarja – kar pomeni, da je v svojem početju ne le zlagan, ampak tudi notranje nekoherenten. Končno pa servira še sodelovanje pri nečem, kar je kapitulacija »tega, kar je prav«.

Borut Pahor

© Borut Peterlin

Rojca izključili iz stranke

Skoraj zagotovo se je takšna odločna kritika iz lastnih vrst zgodila prvič, in to šele v devetem letu Pahorjevega mandata. Prej v tej stranki takšne »tovariške kritike« na račun svojega varovanca skoraj niso zmogli in najbrž je ne bi nikoli pod vodstvom Dejana Židana. Dovolj pomenljivo so v njem po predolgem oklevanju v tem trenutku pokazali še eno drugo odločnost, njihov nadzorni odbor je zdaj sprejel sklep, da se njihovega ilirskobistriškega župana Emila Rojca zaradi nespoštljive in žaljive komunikacije z novinarko izključi iz članstva v stranki. Omenjeni župan se je sicer v preteklosti že »odlikoval« s ksenofobnimi stališči na račun beguncev in stranki povzročil ogromno moralne škode, ki je niso želeli že prej sanirati. Vse to kaže na nek svež veter in odločnost, žal zelo pozno.

Je pa priloga OnaPlus v isti številki iz ne prav jasnega razloga z veliko zamudo poobjavila mesec in pol staro stališče predsednika republike v obliki citata, tokrat kar iz intervjuja z njim, ki so ga opravili sami! Nenavadno. Pahor je za njih na začetku decembra povedal:

»Mnogi mi očitajo, da sem brez stališč. Mislite, da je lahko človek brez stališč na splošnih volitvah devetkrat izvoljen?«



Borut Pahor,

predsednik republike

Odgovor je zelo preprost: zakaj pa ne? V Sloveniji je z leporečenjem, nenačelnostjo, maskirnim dialogizmom in slalomiranjem med levico in desnico povsem mogoče doseči takšno naklonjenost. Še največ nam opisana načrtovana »brezmnenjskost« pove o politikih in tem, da je bila njihova dresura ljudstva in medijev uspešna. Sicer Pahor ne bi že dolga leta ostajal najbolj priljubljen obraz med njimi v državi.

