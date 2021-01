Tudi hrvaška vladajoča stranka znova napada novinarje in novinarke

Hrvaško novinarsko društvo ostro nad HDZ zaradi napadov na medije

Janez Janša in Andrej Plenković predsedujeta sorodnima strankama (SDS in HDZ)

© Borut Krajnc

Hrvaško novinarsko društvo (HND) je opozorilo, da vladajoča stranka HDZ znova napada novinarje in novinarke. Stranko so kritizirali, potem ko se ni ogradila od medijskih navedb, da so na ponedeljkovi seji predsedstva HDZ obtožili medije za zaroto z opozicijo pri kritikah vlade glede neustreznega odziva na nedavni potres.

Regionalna televizija N1 se je sklicevala na neimenovane člane HDZ, ko je po ponedeljkovi seji vrha stranke poročala, da so obtožili medije za zaroto z opozicijo proti vladi. Vodstvo HDZ potem ni jasno zanikalo teh navedb, so pri HND zapisali v sporočilu za javnost. Poudarjajo, da gre za še enega po vrsti napadov vladajoče stranke na zaposlene v medijih, kot tudi na ustavno pravico do neodvisnega poročanja.

Vladajoči so nam tako sporočili, da se je del medijev združil z levičarsko opozicijo, kot tudi z delom radikalne desnice pri trditvah, da se je država slabo odzvala v krizni situaciji po uničujočem potresu v sisaško-moslavški županiji, z edinim namenom, da bi škodili HDZ, navaja HND. Med drugim naj bi starosta HDZ Vladimir Šeks povedal, da mediji in levičarska opozicija poskušajo spremeniti rezultat lanskih parlamentarnih volitev ter kriminalizirati hrvaško državnost in HDZ ter prvega predsednika države in stranke Franja Tuđmana.

Hrvaški mediji so med drugim odprli vprašanje kakovosti povojne obnove na območju sisaško-moslavške županije, ki jo je po letu 1995 vodila HDZ. Mnoge takrat obnovljene hiše so bile močno poškodovane v decembrskem potresu, kar naj bi bila posledica tudi gradbeno pomanjkljive obnove. Opozicija je napovedala, da bo zahtevala ustanovitev parlamentarne komisije, ki bo preiskala, ali je med povojno obnovo prihajalo do nepravilnosti, vključno s korupcijo in drugim kriminalom.

HND posebej izpostavlja, da je na ponedeljkovi seji obtožbe izrekla tudi podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica, ki je trditev, da mediji poskušajo zrušiti HDZ, skušala argumentirati z dejstvom, da mediji govorijo o Baniji, namesto o Banovini.

Gre za sinonima za nekdanje zgodovinsko vojaško območje pod upravo bana za obrambo proti Turkom, ki je imelo sedež v Petrinji. Obe imeni sta v nedavni preteklosti dobili politično dimenzijo, ker naj bi Banovina bila bolj hrvaški naziv, Banija pa srbski in partizanski, čeprav sta oba imeni omenjeni v tisku in dokumentih iz 19. stoletja.

Pred obtožbami proti medijem, ki jih je bilo slišati na ponedeljkovi seji predsedstva HDZ, je hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković dejal, da so kritike na račun oblasti o organizaciji pomoči na popotresnem območju poskus demontiranja države. Svoj čas je Plenković obtožil medije tudi za vodenje hibridne vojne proti vladi, še navaja HND.

Izpostavljajo, da nikomur ne odrekajo pravice do kritike medijev, da pa je "količina neutemeljenih trditev sramotna in tudi nevarna, ker govori o globokih motnjah sodobne hrvaške družbe".

Kot so poudarili v HND, so mediji med poročanjem o potresu in njegovih posledicah pokazali izjemno profesionalnost in so se v mnogih primerih odzvali hitreje kot državne institucije, da bi zagotovili čim večjo pomoč za žrtve potresa. "Zato je naše sporočilo premierju Plenkoviću in vladajočim, naj začnejo opravljati svoje delo, novinarje pa pustijo, da opravljajo svoje," so poudarili. Napovedali so, da bodo o tem "škandaloznem napadu" obvestili Evropsko zvezo novinarjev in ostale partnerje v tujini.

Predsednik hrvaškega parlamenta in član predsedstva HDZ Gordan Jandroković je medtem v torek dejal, da so teze o zaroti nesmiselne in zlonamerne ter da jih je plasiral nekdo iz HDZ, ki je "politično neumen", ker ni dojel bistva "široke in demokratične razprave, ki se jo je na spletu udeležilo več kot 100 ljudi". "Nič, kar se je zgodilo na seji, naj vas ne skrbi, niti na predstavlja grožnjo demokraciji," je odgovoril na vprašanje, ali je zaskrbljujoče mnenje Šuice, ki je v Evropski komisiji pristojna za demokracijo.