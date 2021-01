Vlada podaljšuje razglasitev epidemije za 60 dni

Tudi večjega sproščanja protikoronskih ukrepov še nekaj časa ne bo

Janez Janša, premier, predsednik SDS in začasni minister za zdravje

Vlada je danes sklenila, da s 17. januarjem podaljšuje razglasitev epidemije za 60 dni, so sporočili po seji. Ob tem je vlada podaljšala večino obstoječih protikoronskih omejitev, se pa odpirajo čistilnice. Pri prehodu meje so med izjeme, ki omogočajo prehod brez karantene, dodatno uvrstili dvolastnike zemljišč. Šole ostajajo zaprte.

Epidemija je bila v drugem valu razglašena 19. oktobra, odtlej pa njeno razglasitev podaljšujejo. Na Uradu vlade RS za komuniciranje (Ukom) v sporočilu za javnost po popoldanski seji navajajo, da je Slovenija v drugem epidemičnem valu, še vedno se okužba novega koronavirusa hitro širi med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost. Aktualne epidemiološke razmere zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije, so dodali.

Tako tudi do kakšnega večjega sproščanja protikoronskih omejitev pričakovano ni prišlo.

Po novem bodo lahko nemoteno prehajali državno mejo dvolastniki ali najemniki zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, če bodo prehajali mejo zaradi opravljanja kmetijskih, poljedelskih ali gozdarskih del in se bodo vrnili takoj po opravljenem delu.

Določene spremembe so pri veljavnosti negativnega hitrega testa, če želi posameznik v Slovenijo vstopiti brez odreditve karantene. Po novem hitri antigenski test, ki ga oseba predloži ob vstopu v državo, ne sme biti starejši od 24 ur od odvzema brisa, še vedno pa velja, da mora biti opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja.

Pri PCR testih ni sprememb. Še vedno velja, da ne smejo biti starejši od 48 ur od odvzema brisa in morajo biti opravljeni v državi članici EU ali schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Po novem bo možno, da bo oseba, ki jo bodo ob vstopu v Slovenijo napotili v karanteno, trajanje karantene prekinila z negativnim PCR ali hitrim antigenskim testom, pri čemer ne bo več časovno omejeno, kdaj se lahko test opravi. Do zdaj je namreč veljalo, da je možno opraviti test, da bi prekinili karanteno, peti dan po napotitvi.

Nova država na rdečem seznamu, v skladu s katerim se ob vstopu v Slovenijo odredi karantena (z izjemo negativnega PCR ali hitrega testa), je Irska.

Poleg tega je vlada na današnji seji sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je podaljšan do konca marca.