Nihče ni nad zakonom, niti predsednik ZDA

Ustavna obtožba Donalda Trumpa

Donald Trump, predsednik ZDA v odhajanju

© Gage Skidmore / WikiCommons

Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je pozval ameriški kongres, naj se kljub postopku ustavne obtožbe predsednika ZDA v odhajanju Donalda Trumpa osredotoči na prioritete njegovega programa.

Biden je izpostavil, da ZDA še naprej bremenita smrtonosen novi koronavirus in pešajoče gospodarstvo, zato je potrebno, da senat hitro potrdi njegov kabinet, tako da bi nova administracija lahko začela z delom po njegovi inavguraciji 20. januarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Upam, da bo senat našel način za izpolnitev svojih ustavnih obveznosti glede postopka odstavitve ob hkratnem reševanju drugih nujnih zadev naroda," je v sporočilu za javnost zapisal Biden, potem ko je predstavniški dom kongresa v sredo potrdil drugo ustavno obtožbo Trumpa, tokrat zaradi vzpodbujanja upora oziroma vstaje. Ustavna obtožba mora zdaj v senat, kjer bo potekal sodni proces za odstavitev Trumpa s položaja, vendar se to ne bo zgodilo pred 20. januarjem, ko Trumpu poteče mandat.

"Upam, da bo senat našel način za izpolnitev svojih ustavnih obveznosti glede postopka odstavitve ob hkratnem reševanju drugih nujnih zadev naroda."



Joe Biden

Med Bidnovimi prioritetami so ob potrditvi članov njegovega kabineta tudi zagon gospodarstva in nadaljevanje načrta razdelitve cepiva proti covidu-19. Prav danes naj bi sicer predstavil svoj načrt za oživitev gospodarstva.

Demokratska predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi pa je po potrjeni ustavni obtožbi dejala, da ta dokazuje, da ni nihče nad zakonom. "Predstavniški dom je danes na dvostrankarski način pokazal, da ni nihče nad zakonom, niti predsednik ZDA," je dejala v sredo na slovesnem podpisu člena o ustavni obtožbi.

DGUVVy9QNMk

To je storila po glasovanju, na katerem je ustavno obtožbo ob vseh demokratskih članih predstavniškega doma podprlo tudi deset republikancev, kar je največja podpora predsednikove stranke ustavni obtožbo v zgodovini. Ustavno obtožbo so podprli z 232 glasovi za in 197 proti.

"Predstavniški dom je danes na dvostrankarski način pokazal, da ni nihče nad zakonom, niti predsednik ZDA."



Nancy Pelosi

V ustavni obtožbi Trumpu očitajo vzpodbujanje k uporu proti zakoniti vladi ZDA. Obtožnica omenja Trumpovo zavajanje glede izida predsedniških volitev 3. novembra in besede podpornikom 6. januarja, s katerimi jih je vzpodbudil k vdoru v Kapitol, da bi ustavili formalno potrditev Bidnove zmage, pri čemer je umrlo pet ljudi.

8QOhYPG-Wzc

Predstavniški dom kongresa je prvo ustavno obtožbo Trumpa zaradi zlorabe pooblastil in oviranja dela kongresa potrdil decembra 2019 v povezavi z izsiljevanjem Ukrajine, naj v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči ZDA uvede preiskavo zoper demokrata Bidna.

rmqRnfWhEsI