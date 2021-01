Izraelski privilegiji za cepljene

V Izraelu so cepili rekordno število državljanov in država jim obljublja preklic omejitev svobode gibanja; lahko bodo potovali, šli v kino in v restavracije

Protest proti privilegijem za cepljene v Jeruzalemu

© Profimedia

Izrael še vedno tiči sredi tretje ustavitve javnega življenja. Kinematografi, restavracije, muzeji in telovadnice so zaprti, vendar bi se to lahko kmalu spremenilo, vsaj za tiste ljudi, ki so se že cepili.