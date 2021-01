Janševa vlada končno plačala zaostale obveznosti do STA

Na STA vlado pozivajo k zagotovitvi financiranja v letošnjem letu brez nadaljnjih pogojevanj. Financiranje javne službe namreč ne more biti začasna rešitev, pač pa je zakonska obveza vlade.

Janez Janša, premier RS

© Gašper Lešnik

Slovenska tiskovna agencija (STA) je danes s strani vlade prejela zaostale obveznosti, kar na STA sprejemajo "z olajšanjem". Obenem pa vlado pozivajo k zagotovitvi financiranja v letošnjem letu brez nadaljnjih pogojevanj. "Financiranje javne službe STA namreč ne more biti začasna rešitev, pač pa je zakonska obveza vlade," so poudarili.

V sporočilu za medije, pod katerega so se podpisali vodstvo, uredniški kolegij, svet delavcev, zastopstvo in sindikat novinarjev so v STA spomnili na pismo evropskih komisark Margrethe Vestager in Vere Jourove. Omenjeni sta namreč zapisali, da dodatna presoja Bruslja glede tega, ali gre pri financiranju STA za nedovoljeno državno pomoč, ni potrebna. Opozorili sta tudi na poseben pomen javnih medijev in na to, da bi se morale države članice vzdržati pritiska nanje.

Glede na to, da je nadzorni svet STA sprejel poslovni načrt družbe za leto 2021 in ga posredoval vladi, je izpolnjena zakonska podlaga za financiranje javne službe v letošnjem letu. "V STA pričakujemo, da bo vlada v prihodnje spoštovala zakonodajo in izpolnjevala svoje obveznosti, tako kot STA že skoraj 30 let opravlja svojo obveznost javnega obveščanja," so poudarili.

Kot so še navedli, je neodvisnost nacionalne tiskovne agencije zagotovljena z zakonom o STA, uveljavljenim leta 2011, s katerim je Slovenija tedaj status agencije uredila v skladu s sodobnimi normami.

Urad vlade za komuniciranje je dopoldne sporočil, da je vlada na podlagi sporočila evropske komisarke Margrethe Vestager začasno odobrila izplačilo STA v okviru določb sedmega protikoronskega zakona. Kot so navedli, namreč sporočilo Vestagerjeve "nakazuje možnost pozitivne odločitve Evropske komisije glede nakazila državne pomoči za STA".