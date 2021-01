Kacin ne bo več vladni govorec za covid-19

S ponedeljkom bo državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše

Predsednik vlade Janez Janša je Jelka Kacina nagradil z boljšo službo

© Borut Krajnc

Vlada je na današnji seji z 18. januarjem vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina imenovala za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Usklajeval bo logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 v organizaciji NIJZ. Kacin je za STA potrdil, da ne bo več uradni govorec, nadomestila ga bo njegova zdajšnja namestnica Maja Bratuša.

Kacin bo skrbel tudi za tekočo izmenjavo informacij in podatkov v povezavi s cepljenjem med pristojnimi institucijami vlade in institucijami EU. Tehnične pogoje za njegovo delo bo zagotovilo vodstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Novo službo je na predlog kabineta Janeza Janše dobila tudi Andreja Valič Zver.

Zakon o vladi določa, da lahko vlada na predlog premierja ali ministra brez resorja imenuje državno sekretarko ali državnega sekretarja, ki pomaga premierju ali ministru brez resorja pri opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.

Vlada je sprejela tudi spremembo sklepa o imenovanju koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve, s katero so na predlog kabineta predsednika vlade v odboru razrešili Niko Dolinar Divjak, namesto nje pa so za članico imenovali Andrejo Valič Zver.