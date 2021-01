Delo in šolanje na daljavo povzročila velik porast prometa telekomunikacij

Dodatne obremenitve omrežij razlog za hitrejši internet in uvedbo novih rešitev na daljavo

Šolanje na daljavo

Leto 202o je za telekomunikacijske operaterje zaradi koronavirusne krize minilo v znamenju močno povečanega prometa, dodatnih obremenitev omrežij in novih izzivov na področju kibernetske varnosti. Uporabnikom so na povečane zahteve med drugim odgovorili z zvišanjem hitrosti interneta in uvedbo novih rešitev na daljavo.

Delo in šolanje na daljavo med epidemijo sta povzročila velik porast prometa pri vseh ključnih storitvah. Kot so za STA pojasnili na Telekomu Slovenije, se je promet pri glasovnih klicih, prenosu podatkov in video klicih lani v primerjavi z obdobjem pred epidemijo podvojil. Močno se je spremenila tudi struktura prometa, ki je bil izrazito povečan v dopoldanskem času in ne več v večernem.

Promet se je močno povečal tudi pri dostopu do globalnega interneta omrežij in pri televiziji internetnega protokola (IPTV), izrazit je bil tudi porast storitve ogleda za nazaj in videa na zahtevo. Pri tem se je še dodatno pokazal izredno velik pomen zmogljivosti omrežja v smeri od uporabnika proti omrežju zaradi izjemnega porasta video konferenc, so dodali.

Na Telemachu so lani zabeležili 50-odstotno povečanje prometa pri podatkovnem prenosu na fiksnem delu omrežja, 30-odstotno pri mobilnem prenosu podatkov in 10-odstotno pri govornem prometu v mobilnem omrežju. Število poslanih sporočil sms se je povečalo za 10 odstotkov, sporočil mms pa za 40 odstotkov. Povečano obremenjenost so zaznavali v vseh delih dneva.

V A1 so zaznali več kot 80-odstoten porast komunikacijskih storitev. V primerjavi z letom prej se je glasovni promet povečal za približno 80 odstotkov, prenos mobilnih podatkov za 46 odstotkov in uporaba širokopasovnih fiksnih storitev za 54 odstotkov.

Pri naročnikih T-2 se je mobilni prenos podatkov v primerjavi z letom prej povečal za več kot polovico, prenos podatkov prek fiksne povezave pa za več kot dve tretjini. Promet storitev mobilne telefonije je bil višji za 38 odstotkov.

Na Telekomu so največje obremenitve omrežja zaradi povečanega prometa zabeležili v drugi polovici marca in jeseni ob ponovi zaostritvi protikoronskih ukrepov. Kljub temu do večjih motenj ni prišlo. Enako so navedli na Telemachu, A1 in T-2. Kot so poudarili operaterji, so težave vnaprej preprečili z nabavami dodatne telekomunikacijske opreme in nadgradnjami omrežja.

Na Telekomu Slovenije so naročnikom ob njihovem povečanem povpraševanju po storitvah med drugim podarili dodaten mobilni prenos podatkov ter brezplačno povečali osnovne hitrosti interneta na optičnem omrežju in na odprtih širokopasovnih omrežjih. Decembra so v nekaterih naročniških paketih brezplačno povečali tudi hitrost povezave od uporabnika. Podjetjem so med drugim nadgradili obstoječe informacijsko-komunikacijske rešitve ter jim omogočili hitro implementacijo storitve videoidentifikacije in digitalnega podpisa.

Telemach je v prvem valu epidemije v nekaj dneh podvojil zmogljivosti tako v mobilnem kot fiksnem omrežju. Jeseni so dodatno povišali hitrosti interneta, uporabnikom pa so med drugim omogočili tudi glasovno podpisovanje in pomoč prek klepeta v živo.

Pri A1 so uporabnikom med drugim ponudili komplet za celovito in varno delo zunaj pisarne, ki je med drugim vključeval strojno in programsko opremo pod ugodnejšimi prodajnimi pogoji. Družba T-2 pa je v drugem valu epidemije povišala internetne hitrosti v paketih.

Posebno pozornost so operaterji namenili kibernetski varnosti, ki je v času koronavirusa postala še bolj pereče vprašanje. Telekom Slovenije je denimo lani obravnaval za 60 odstotkov več varnostnih incidentov kot leto prej.