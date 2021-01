20 let Wikipedie

Tudi slovenska spletna različica enciklopedije bo kmalu obeležila 19 let

Največja spletna enciklopedija Wikipedia je včeraj praznovala 20. obletnico. Portal, ki so ga 15. januarja 2001 zagnali v angleščini, je sedaj dostopen že v 309 jezikovnih različicah. Slovenska različica Wikipedie je bila ena prvih, zagnali so jo februarja 2002.

Wikipedia je danes sedma najbolj obiskana spletna stran na svetu. Na njej se najde 55 milijonov člankov, na mesečni ravni pa zabeleži po 15 milijard obiskov.

Ustanovil jo je ameriško-britanski podjetnik Jimmy Wales pred 20 leti. V dveh mesecih po angleški so zagnali nemško in švedsko različico, sledile so druge. Danes obstaja v 309 jezikih, Wales pa gleda v prihodnost in si želi na spletni strani tudi jezike držav v razvoju.

"To je res pomembno, da si bo naslednja milijarda ljudi, dve milijardi ljudi, ki pridejo na splet, želela sodelovati pri Wikipedii, da bodo gradili svoje skladišče znanja in se zanašali na nas, da podpiramo njihovo delo in to je velik del tega, kako razmišljam o prihodnosti," je povedal v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP.

Leta 2006 je Wales izrazil željo, da bi imel po 100.000 vnosov na Wikipedii za vsak jezik, ki ga govori več kot milijon ljudi. Danes priznava, da jim do tega cilja manjka še najmanj 20 let.

Nepridobitna narava Wikipedie je izjema v današnjem svetu tehnoloških velikanov, kot sta Google in Facebook. Spletna enciklopedija tudi po 20 letih delovanja temelji na prostovoljstvu in pripravljenosti delovanja za skupno dobro. Vsaka jezikovna različica je zgrajena neodvisno, članki pa so oblikovani samostojno in niso le prevodi.

Za razliko od tradicionalnih enciklopedij so k sodelovanju vabljeni tudi laiki, kar pa je povzročilo tudi nekaj skrbi glede resničnosti vnosov ter vodilo v določene omejitve pri posodabljanju vnosov. Dodatna kritika enciklopedije je, da je večina sodelujočih belopoltih moških iz zahodnih držav. Posledica tega je, da je na Wikipedii manj informacij o ženskih temah in državah v razvoju.

Slovensko Wikipedio je 26. februarja 2002 kot 16. jezikovno različico ustanovil Jani Melik. Do danes so slovenski uporabniki ustvarili skoraj 171.000 člankov, s čimer se slovenska različica po številu vnosov uvršča med prvih 50 Wikipedij.