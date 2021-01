Protikorupcijska komisija v primeru Pivec ugotovila kršitve glede sprejemanja daril

Preiskovanje dogodkov v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, v katere je bila vpletena nekdanja predsednica stranke DeSUS in nekdanja ministrica v Janševi vladi

Veselje Aleksandre Pivec po zmagi na volilnem kongresu stranke DeSUS

Protikorupcijska komisija je v postopku zoper nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec ugotovila kršitve integritete in določb o prepovedi in omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril. Pivec se bo pritožila.

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je uvedla preiskavo zoper njo in izolskega župana Danila Markočiča. Pri Aleksandri Pivec je preiskovala dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril.

Nekdanja ministrica in predsednica DeSUS, ki se je morala od poletja lani soočati z očitki zaradi prepletanja službenega in zasebnega ob njenih obiskih po državi, je z ministrskega položaja odstopila jeseni, še pred odhodom z ministrstva pa se je poslovila tudi z vrha DeSUS.

Komisija zaradi sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so začele veljati 17. novembra lani in so spremenile pogoje za javno objavo njenih ugotovitev, ne sme objaviti ugotovitev o konkretnem primeru Pivec, niti ne sme razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je zapisano v ugotovitvah. Komisijo pri tem izrecno omejujejo določbe šestega in sedmega odstavka 11. člena omenjenega zakona. Trenutno namreč še teče rok, v katerem lahko Aleksandra Pivec vloži zahtevo za upravni spor zoper ugotovitve, so zapisali na komisiji.

Ekipa Aleksandre Pivec pa je včeraj sporočila, da so ugotovite preiskave pokazale, da je nekdanja ministrica sama plačala stroške nočitev v Izoli, v primeru Vina Kras pa ni bilo kršitev. Ob tem je po njihovih navedbah najbolj zanimivo, da sta "obrazložitev ugotovitev in sam izrek komisije v nasprotju, in to na račun ustavno zajamčenih osebnostnih pravic slehernega posameznika, v tem primeru Aleksandre Pivec". Glede na to bo z namenom, da zaščiti svoje ustavne pravice, v zakonskem roku vložila tožbo.

A KPK pojasnjuje, da gre v tem sporočilu za "selektivno podajanje informacij glede ugotovitev komisije, ki ne odražajo celovitega dejanskega stanja". Zanikajo navedbe, da bi si bila izrek in obrazložitev ugotovitev v nasprotju. Glede na to, da je Pivec napovedala vložitev tožbe zoper ugotovitve, navajajo, da je komisija v postopku ugotovila kršitev integritete, opredeljene v delu zakona, po katerem je integriteta pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

Poleg tega je v dveh primerih ugotovila kršitev dela zakona, ki opredeljuje prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril.

Več informacij, s katerimi bi komisija razkrila dejansko stanje v sprejetih ugotovitvah, javnosti zaradi določb zakona ne morejo posredovati. "Navedeno pa ne predstavlja nikakršnih zadržkov, da ugotovitve o konkretnem primeru javno objavi Aleksandra Pivec sama," so zapisali.

Po navedbah ekipe, ki Aleksandro Pivec podpira, pa komisija glede primera Vina Kras ne ugotavlja nobenih kršitev, glede primera Hotel Marina Izola pa ugotavlja, da je Pivec vse stroške nočitev plačala sama, česar pa ni navedeno v izreku ugotovitev. Glede na to se bo Pivecpritožila, so zapisali.

Aleksandra Pivec je v odzivu na Twitterju ocenila, da je KPK s svojim dodatnim odzivom kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, kar je po njenem nedopustno. Kot je zapisala, bo svojo ustavno pravico zaščitila na ustreznih sodnih institucijah. "Na dodatne pozive KPK se ne bom dodatno odzivala, saj je dolžnost nosilcev javnih funkcij, da spoštujejo zakonodajo in pravni red. Le tako bomo povrnili zaupanje v pravno državo," je zapisala.