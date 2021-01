Policijski sindikat kazensko ovadil ministra Hojsa

Sporna objava osebnih podatkov in plač policistov

Policisti ščitijo notranjega ministra, on pa je v času policijske stavke objavil manipulativen seznam njihovih plač

© Robert Balen, Večer

V Policijskem sindikatu Slovenije so v četrtek podali kazensko ovadbo zoper ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa zaradi objave osebnih podatkov in plač policistov, kar je po njihovem mnenju v nasprotju z zakonodajo. Sumijo ga kaznivega dejanja zlorabe osebnih podatkov v povezavi z drugimi kaznivi dejanji na škodo policistov.

Ministrstvo za notranje zadeve je ob ponedeljkovem začetku stavke Policijskega sindikata Slovenije, ki zahteva odpravo kršitev stavkovnega sporazuma iz leta 2018, zaradi katere bodo policijski uslužbenci marca prejeli nižje plače, namreč objavilo poimenski seznam javnih uslužbencev ministrstva, policije in inšpektorata za notranje zadeve z navedbo podatkov o bruto plačah, delovnih mestih in organizacijskih enotah.

Po navedbah sindikata je Hojs organiziral, načrtoval in izvedel javno objavo osebnih podatkov, nazivov oziroma delovnih mest, organizacijskih enot in bruto plač policistov in kriminalistov kot protiukrep stavki. Ob tem je s takšnim ravnanjem ogrozil varnost določenih policistov in kriminalistov in težko popravljivo škodo povzročil še zlasti ogroženim uslužbencem policije, uslužbencem, ki imajo prirejeno identiteto, uslužbencem, ki uporabljajo sredstva za prikrivanje prepoznavnosti, in tistim, ki so kako drugače dodatno izpostavljeni določenim tveganjem.

Z razkritjem podatkov je po njihovi oceni nepooblaščenim osebam omogočil dostop do osebnih podatkov policistov in kriminalistov, s tem pa povzročil hudo motnjo v notranji varnosti države in varnosti schengenskega območja. A ni ogrozil le varnosti policistov in kriminalistov, ampak tudi varnost njihovih družinskih članov ter otrok in drugih državljanov, ki se družijo z njimi ali živijo v njihovi bližini.

"Z razkritjem podatkov je grobo posegel v pravice policistov in kriminalistov, pri čemer ravnanja ni obžaloval, ampak se je celo javno zavezal, da bo z razkrivanjem podatkov nadaljeval."



Policijsku sindikat Slovenije

S svojim ravnanjem je deloval nerazumno, neodgovorno, nesorazmerno in zlonamerno, zato opravičilo ni več mogoče, saj je težko popravljiva škoda že nastala, menijo. Z razkritjem podatkov je grobo posegel v pravice policistov in kriminalistov, pri čemer ravnanja ni obžaloval, ampak se je celo javno zavezal, da bo z razkrivanjem podatkov nadaljeval, so zapisali.

Hojsu s tem manevrom ni uspelo "zlomiti" stavke zaposlenih v policiji, ampak je dosegel ravno nasprotno, so poudarili v sindikatu, ki je ovadbo vložil preko odvetniške družbe Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji.

Minister Hojs pa se je odzval z navedbami, da so plače javnih uslužbencev ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi v skladu s prvim in šestim odstavkom 38. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju javne. Objavljeni podatki o zaposlenih niso označeni s stopnjo tajnosti, je poudaril v odzivu za STA. Vse objave so torej po njegovih besedah popolnoma zakonite.

"Kot pa sem ta teden že večkrat javno povedal, bi morali v preteklosti, v kolikor menijo, da bi moralo biti kaj posebej varovano v policiji, poskrbeti za ustrezne interne akte, ki bi to definirali. Nič od tega pa policija vse do danes ni pripravila," je dodal. Medtem je po njegovih navedbah jasno tudi, da takšni akti ne morejo biti v nasprotju z omenjenim zakonom.

Objavo podatkov o zaposlenih v policiji in njihovih plačah na spletni strani notranjega ministrstva je včeraj na nujni seji za zaprtimi vrati obravnavala tudi komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Po objavi ministrstva so se namreč zvrstili pomisleki tako glede vprašanja varstva osebnih podatkov kot upoštevanja varnostnih protokolov. Informacijski pooblaščenec sicer kršitev varstva osebnih podatkov ni ugotovil.