Kdo je prva podpredsednica ZDA?

Biografija Kamale Harris

Kamala Harris

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Senatorka iz Kalifornije, 56-letna Kamala Harris je po zmagi demokrata Josepha Bidna na predsedniških volitvah 3. novembra 2020 postala prva podpredsednica ZDA v zgodovini. Bila je šele tretja podpredsedniška kandidatka večje stranke v zgodovini ZDA in obenem prva temnopolta ter hkrati tudi azijskega izvora.

78-letni Biden si jo je za podpredsedniško kandidatko izbral sredi avgusta lani, potem ko je marca zaradi obtožb o neprimernem in preveč domačem dotikanju žensk ter obtožb o spolnem nadlegovanju nadgradil svojo obljubo, da bo v primeru zmage na vrhovno sodišče imenoval prvo temnopolto sodnico. Obljuba o temnopolti sodnici ni več zadostovala in Biden je obljubil, da si bo izbral podpredsedniško kandidatko.

Pot do podpredsedniške nominacije je bila za Harris podobna Bidnovi poti - prvi temnopolti predsedniški kandidat v zgodovini ZDA Barack Obama si ga je leta 2008 izbral, da bi pomiril strahove tistih, ki so se bali prevelikega radikalnega premika demokratske politike v levo.

1FJPPa4Ttio

Biden je bil izbran, ker je bil neškodljiv in kot tak najbolj ustrezen za poenotenje Amerike po štirih letih Donalda Trumpa. S Harris je s tega vidika drugače, vsaj sodeč po odzivih republikanske stranke in konservativnih Američanov, ki jo imajo za skrajno levičarko.

Čeprav je bila nad Bidnovo izbiro najbolj razočarana prav ameriška levica, ki je podpirala senatorja Bernieja Sandersa in Elizabeth Warren. Slednja bi lahko uspela, če Bidna v izbiro Harris ne bi naravnost prisilili veliki nemiri po smrti temnopoltega osumljenca med poskusom aretacije maja v Minneapolisu.

Čeprav mešane rase, se je Harris v svoji politični karieri identificirala kot temnopolta.

Ko se je leta 2019 odločila za predsedniško kandidaturo je uvodoma veljala za kandidatko z možnostmi za uspeh. Ko ji je podpora začela padati, ker je sredinske glasove v gneči tovrstnih kandidatov pobiral Biden, na levi pa sta prevladovala Sanders in Warren, se je na televizijskem soočenju odločila za napad na Bidna zaradi odnosa do rasne politike v 70. letih prejšnjega stoletja.

Kamala Devi Harris se je rodila 20. oktobra 1964 v kalifornijskem Oaklandu materi indijskega rodu Shyamali Gopalan in očetu jamajškega rodu Donaldu Harrisu. Mama je bila znanstvenica, oče pa profesor ekonomije na univerzi Stanford.

Po študiju prava je začela kariero kot tožilka in leta 2003 je bila izvoljena za okrožno tožilko San Francisca. Na tem položaju je ostala do leta 2011, ko je po zmagi na volitvah leta 2010 nastopila položaj pravosodne ministrice Kalifornije. Leta 2016 je zmagala na volitvah za zvezni senat.

VJfUpUY8KbY

Kot senatorka je podpirala zdravstveno reformo, postopno legalizacijo marihuane, pot do državljanstva za nezakonite priseljence v ZDA, prepoved polavtomatskega orožja, davčno reformo z višjimi davki za bogate in podobne liberalne cilje. Na zaslišanjih v odborih se je zaradi tožilskih izkušenj izkazala za ostro in neizprosno zasliševalko.

Napad se ji je za kratek čas obrestoval, vendar se kandidatura nekako ni prijela in zaradi pomanjkanja podpore in denarja je morala decembra predlani od kampanje odstopiti.

Marca lani je podprla Bidna, ki si jo je potem tik pred strankarsko konvencijo v Milwaukeeju, kjer sta bila oba potrjena kot kandidata, izbral za podpredsedniško kandidatko.

ueIRNgUEpqU

Biden je že v letih, česar se zaveda, in se doslej še ni zavezal, da bo čez štiri leta ponovno kandidiral za predsednika ZDA. Velja za prehodnega kandidata, kar pomeni, da bi lahko Harris leta 2024 postala prva temnopolta predsedniška kandidatka večje stranke v zgodovini ZDA.

Harris je od leta 2014 poročena z odvetnikom Douglasom Emhoffom, s katerim nimata otrok. Emhoff ima dva otroka iz prejšnjega zakona.

Njena sestra Maya Harris je politična analitičarka na televiziji MSNBC, njen svak Tony West pa glavni pravnik podjetja Uber.