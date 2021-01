V Veliko Britanijo odslej zgolj z negativnim izvidom testa

Poleg tega tudi desetdnevna karantena

© pixabay.com

Od danes morajo vsi potniki, ki pridejo v Veliko Britanijo, pokazati negativen izvid testa na novi koronavirusa. Poleg tega morajo v desetdnevno karanteno, ki jo je mogoče skrajšati. Britanska vlada je zaprla tudi vse t. i. potovalne koridorje, ki so potnikom iz določenih držav omogočali vstop brez obvezne karantene. Zaprti bodo najmanj do 15. februarja.

Ne glede na to, ali pridejo z ladjo, vlakom ali letalom, morajo vsi potniki ob prihodu na pokazati negativen izvid testa na novi koronavirus. Opraviti ga morajo največ 72 ur pred potovanjem. Če ga nimajo, jim grozi globa v višini do 500 britanskih funtov (okoli 560 evrov), poroča britanski BBC.

Kljub temu morajo vsi potniki tudi v desetdnevno karanteno. Ob predložitvi negativnega rezultata testiranja jo lahko končajo po petih dneh.

Britanski zunanji minister Dominic Raab je v nedeljo za BBC povedal, da bodo angleške zdravstvene oblasti poostrile nadzor nad potniki, ki morajo v samoizolacijo.

V potovalni industriji so izrazili razumevanje za zaprtje koridorjev, vendar so posvarili da bo to še poglobilo krizo, v kateri se je znašel ta gospodarski sektor. Britanska vlada je napovedala finančno pomoč, namenjeno letališčem v Angliji.

Na Otoku se medtem nadaljuje cepljenje proti covidu-19. Doslej so cepili 3,8 milijona ljudi, kar je več, kot so potrdili okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so jih 3,4 milijona.

Od danes se lahko cepijo tudi starejši od 70 let in pa tisti, pri katerih je obstaja zelo veliko tveganje, da zbolijo za hudo obliko covida-19.