Na Hrvaškem učenci in dijaki znova v šolah

Na Hrvaškem so se po več kot mesecu dni zimskih počitnic v šole danes znova vrnili učenci nižjih razredov osnovne šole in dijaki zadnjih letnikov

© pixabay.com

Na Hrvaškem so se po več kot mesecu dni zimskih počitnic v šole danes znova vrnili učenci nižjih razredov osnovne šole in dijaki zadnjih letnikov. Prvi dan pouka so v šolah začeli z evakuacijskimi vajami v primeru potresa. Za ostale hrvaške učence in dijake v drugem ocenjevalnem obdobju izobraževanje še naprej poteka na daljavo.

Na hrvaškem ministrstvu za znanost in izobraževanje pričakujejo, da se bo epidemiološka slika v državi čim prej izboljšala, da bi se lahko vsi otroci vrnili v šolske klopi.

V sisaško-moslavški županiji pa so zaradi v decembrskem potresu uničenih in poškodovanih šolskih poslopij v 17 šolah preložili začetek pouka za najmanj dva tedna.

Vsi učenci, ki so se danes vrnili v šole, morajo spoštovati priporočeno medsebojno razdaljo, za dijake je obvezno tudi nošenje zaščitne maske.

Na hrvaškem ministrstvu za znanost in izobraževanje pričakujejo, da se bo epidemiološka slika v državi čim prej izboljšala, da bi se lahko vsi otroci vrnili v šolske klopi.

Šolski zvonec v hrvaških šolah je današnji začetek pouka zaznamoval tudi kot začetek evakuacijske vaje v primeru potresa. Učitelji in otroci so vadili, kako brez panike po evakuacijski poti zapustiti poslopje in se zbrati na določeni točki na prostem.

Na Hrvaškem so šole obvezane, da enkrat v dveh letih izvedejo tovrstno vajo. Današnja vaja je predvsem posledica nedavnega uničujočega potresa, ki je stresel sisaško-moslavško županijo.

Na območju Zagreba so tudi danes okoli 4. ure zabeležili manjši potresni sunek z magnitudo 2,2. Žarišče je bilo deset kilometrov severno od Zagreba, blizu območja, ki ga je marca lani stresel močan potres z magnitudo 5,5.