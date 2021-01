Nosečnice naj se o cepljenju posvetujejo z zdravnikom

Cepljenje pri nosečnicah se lahko opravi po skrbnem pretehtanju koristi in tveganj

© pixabay.com

Kliničnih preizkušanj cepiva proti covidu-19 ne izvajajo pri nosečnicah, a bolezen covid-19 pri njih lahko poteka težje. Cepljenje pri nosečnicah se lahko opravi po skrbnem pretehtanju koristi in tveganj. To je posebej pomembno pri nosečnicah s tveganji za težji potek covida-19 in pri nosečnicah, ki so izraziteje izpostavljene okužbi.

Nosečnicam na splošno ni mogoče svetovati, naj se cepijo proti covidu-19, saj niso vključene v tretjo fazo kliničnega preizkušanja. Protokol namreč veleva, da se kliničnih študij za registracijo cepiva nikoli ne dela na otrocih in nosečnicah.

Zato je o cepljenju nosečnic in doječih mater zelo malo podatkov, ki pa ne kažejo, da bi bilo cepivo kakorkoli škodljivo za nosečnice, navaja predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Alojz Ihan v gradivu za strokovno javnost o cepivu proti covidu-19.

V Sloveniji je sicer doslej umrla ena nosečnica s covidom-19, več so jih zaradi zapletov ob prebolevanju te bolezni sprejeli na infekcijsko kliniko. Medtem so v ljubljanski porodnišnici do sedaj obravnavali že 500 nosečnic, pozitivnih na novi koronavirus.

"Precej nosečnic ima dejavnike tveganja in tudi sama nosečnost je obremenitev za telo (za ledvica, srce, ožilje). Zboleti za covidom-19 med nosečnostjo predstavlja tveganje, zato so mnoga ginekološka združenja po svetu izdala priporočila, naj se nosečnice obvesti o tem, da klinične študije sicer niso bile opravljene na nosečnicah, mora pa vsaka po posvetu z zdravnikom premisliti glede na njena tveganja, ali se splača zaščititi ali ne," je povedal Ihan na nedavni okrogli mizi STA o cepljenju proti covidu-19.

Posvetovanje o koristih in tveganjih cepljenja je po njegovih besedah pomembno zlasti za nosečnice s tveganji za težji potek covida-19, denimo tiste s sladkorno boleznijo ali debelostjo, ter za nosečnice, ki so izraziteje izpostavljene okužbi, kot so zdravstvene delavke. Po porodu ni zadržkov za cepljenje, enako velja tudi pri doječih materah.

