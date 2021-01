Na volitvah bi zmagala Koalicija ustavnega loka (KUL)

Da je delo Janševe vlade neuspešno, meni kar 61,6 odstotka vprašanih

KUL (brez Karla Erjavca): Tanja Fajon, Marjan Šarec, Luka Mesec in Alenka Bratušek

© Borut Krajnc

Januarska javnomnenjska anketa Vox populi, ki jo je agencija Ninamedia izvedla za časnika Dnevnik in Večer, razkriva, da bi na volitvah, če bi bile prihodnjo nedeljo, Koalicija ustavnega loka (KUL) zmagala pred aktualno Janševo vlado. Anketa kaže tudi, da 48,8 odstotka podpira vložitev konstruktivne nezaupnice vladi premierja Janeza Janše. 39,3 odstotka jih te poteze ne podpira, 11,9 odstotka pa je neopredeljenih. Predsednika DeSUS Karla Erjavca bi za mandatarja podprlo 50,7 odstotka vprašanih, 40,9 odstotka pa ne. Glede tega vprašanja je bilo neopredeljenih 8,4 odstotka vprašanih.

Med posameznimi strankami imas sicer še vedno najvišjo podporo SDS, ki bi jo volilo 19,9 odstotka vprašanih. Sledi SD z 12,6-odstotno podporo, na tretjem mestu je LMŠ z 10,8-odstotno podporo. Delo vlade kot uspešno ocenjuje 29,1-odstotka vprašanih, najbolj priljubljeni politik pa ostaja predsednik republike Borut Pahor.

Prvim trem strankam v raziskavi sledi Levica, ki jo podpira 10,1 odstotka anketiranih, tej pa NSi s 4,9-odstotno podporo. Sledijo DeSUS (3,2 odstotka), SAB (trije odstotki), SNS (1,2 odstotka), SLS (1,1 odstotka) in SMC (0,7 odstotka). Odstotek vprašanih bi se odločil za katero drugo stranko, 24,7 odstotka je neopredeljenih, 7,1 odstotka pa jih ne bi volilo.

V primerjavi z decembrsko anketo je največ podpore v januarski pridobila NSi (1,1 odstotne točke), za odstotno točko je svoj rezultat popravila Levica, za 0,8 odstotne točke SD, za 0,6 odstotne točke SMC, za 0,1 odstotne točke pa SAB. Stranke, ki jim je anketa namenila manj kot prejšnji mesec, pa so SLS (1,1 odstotne točke manj), LMŠ (odstotno točko manj), SNS (0,8), SDS (0,7) in DeSUS (0,5 odstotne točke manj).

Pri Dnevniku ugotavljajo, da politične stranke prvo letošnjo anketo začenjajo s podobnih startnih položajev kot ob koncu leta 2020. Pri tem zaznavajo postopen porast podpore opozicijskim SD, Levici in SAB ter postopen upad podpore koalicijskim SDS, NSi in SMC. Na volitvah bi tako koalicija KUL po poročanju časnika zmagala pred aktualno koalicijo.

Delo vlade sicer kot uspešno ocenjuje manj kot tretjina vprašanih (29,1 odstotka), da je njeno delo neuspešno, pa jih meni 61,6 odstotka. Slaba desetina (9,3 odstotka) je glede tega vprašanja neopredeljena.

V tokratni anketi so državljane povprašali tudi po odnosu do cepljenja proti covidu-19. Pokazalo se je, da bi se jih 40,2 odstotka zagotovo cepilo, 16,8 odstotka pa verjetno. Nasprotno se jih 17,4 odstotka zagotovo ne bi cepilo, še 12,5 odstotka pa verjetno ne. 13,1 odstotka jih tega ne ve ali pa se še niso odločili.

Najbolj priljubljen še vedno Pahor, sledita Ljudmila Novak in Tanja Fajon

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor. Sledi evropska poslanka Ljudmila Novak, tretje mesto pa zaseda predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon. Za prvo trojico so se zvrstili še evropski poslanec Milan Brglez, obrambni minister in predsednik NSi Matej Tonin, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik LMŠ Marjan Šarec, poslanec SD Dejan Židan in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, prvo deseterico pa zaključuje predsednik DZ Igor Zorčič.

Predsednik SDS in premier Janša je tokrat šele na 16. mestu, njegov izzivalec, predsednik DeSUS Karl Erjavec pa dve mesti pred njim, na 14.

Agencija Ninamedia je anketo Vox populi za časnika Dnevnik in Večer opravila med 12. in 14. januarjem, in sicer na vzorcu 700 anketiranih.