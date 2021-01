»Ne 25 milijonov, ne 25 tisoč, temveč zgolj 25«

V 49 najbogatejših državah so cepili že 39 milijonov ljudi, v najrevnejših pa samo 25

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO

© UN / WHO

Svetovna zdravstvena organizacija je v ponedeljek opozorila na veliko vrzel med bogatimi in revnimi državami pri cepljenju proti covidu-19. Po besedah generalnega direktorja organizacije Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa so v 49 najbogatejših državah cepili že 39 milijonov, v najrevnejših pa samo 25 ljudi. "Ne 25 milijonov, ne 25.000, samo 25," je dejal.

Svet je na robu katastrofalnega moralnega neuspeha, če bodo bogate države pograbile cepivo proti covidu-19 v škodo najrevnejših, je po poročanju tujih tiskovnih agencij opozoril Tedros ob začetku večdnevnega zasedanja izvršnega odbora Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Dodal je, da bodo prebivalci najrevnejših držav ceno tega neuspeha plačali s svojim življenjem.

Kritičen je bil tudi do proizvajalcev cepiv proti covidu-19, češ da so pozornost raje usmerili v odobritev cepiv v bogatih delih sveta, kjer pričakujejo višji dobiček, namesto da bi WHO posredovali podatke, na podlagi katerih bi organizacija dala zeleno luč za uporabo cepiv po vsem svetu.

Čeprav so nekatere države govorile o enakopravnem dostopu do cepiv, so po besedah Tedrosa dajale prednost svojim pogodbam s proizvajalci, dvigovale ceno in skušale priti do cepiv preko vrste. V letu 2020 je bilo, kot je dejal, sklenjenih 44 takšnih pogodb, letos že 12.

Pristop "najprej jaz" ne ogroža le najrevnejše in najranljivejše prebivalce sveta, ampak je slab za vse, je ocenil Tedros. "Na koncu bodo ta dejanja podaljšala pandemijo, omejitve za njeno zajezitev ter trpljenje ljudi in gospodarstva," je posvaril.

Države in proizvajalce cepiv je pozval k pravičnejši razdelitvi cepiva po svetu. Bogatejše države pa, naj držijo obljube ter cepivo tudi preko pobude Covax razdelijo med 92 držav, ki so se ji pridružile.

