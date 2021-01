Erjavec se bo glede začasnega umika kandidature za predsednika vlade posvetoval s pravniki

Po njegovem mnenju bi bilo prav, da postopek o konstruktivni nezaupnici prekinejo in ga nadaljujejo, ko bodo lahko o njej odločali vsi poslanci

Aktualni in morda bodoči premier: Janez Janša in Karl Erjavec (na fotografiji leta 2012)

Predsednik DeSUS Karl Erjavec se bo do torka dopoldne odločil, ali bo zaradi okužb z novim koronavirusom med poslanci začasno umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Posvetoval se bo s pravniki. Po njegovem mnenju pa bi bilo prav, da postopek o konstruktivni nezaupnici prekinejo in ga nadaljujejo, ko bodo lahko o njej odločali vsi poslanci.

Erjavec je danes izvedel, da so nekateri poslanci okuženi s koronavirusom in se ne bi mogli udeležiti izredne seje DZ, na kateri bi odločali o nezaupnici vladi Janeza Janše. To bi pomenilo ovirano glasovanje, saj poslovnik DZ ne omogoča tajnega glasovanja na daljavo, je v današnji izjavi novinarjem v DZ dejal Erjavec.

Poslovnik DZ in ustava sicer določata, da mora po vloženi nezaupnici DZ volitve novega predsednika vlade izpeljati v sedmih dneh. 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in trije iz DeSUS so predlog nezaupnice vložili v petek, kar pomeni, da je skrajni rok za izpeljavo seje ta petek. DZ sicer lahko z večino vseh poslancev odloči tudi drugače in rok glasovanja raztegne na 30 dni.

O sklicu izredne seje DZ, ki je za zdaj predvidena za sredo, bo v torek odločal kolegij predsednika DZ. "Naj predsednik DZ nakaže, v katero smer bo šla rešitev in potem bo tudi zame lažje. Ne morem pa pristati na to, da bi kolegij predsednika DZ sprejel odločitev, da se v tem tednu izvede seja DZ, ko pa vemo, da nekateri ključni poslanci ne bodo mogli sodelovati, in ko vemo, da bo 46 glasov zelo težko doseči," je dejal Erjavec.

Spomnil je, da je pod predlogom nezaupnice 42 poslanskih podpisov, z vsakim poslancem, ki ni prisoten, pa se zmanjšuje možnost za uspeh. To bi bilo po njegovem mnenju "nepošteno, nepravično in diskriminatorno do tistih poslancev, ki so zboleli, ki na seji ne morejo sodelovati in uresničiti svoje ustavne pravice".

Odločitev glede soglasja h konstruktivni nezaupnici bo Erjavec verjetno sprejel še pred kolegijem predsednika DZ. Obrnil se bo na pravne strokovnjake, da mu povedo, katera rešitev bi bila najbolj elegantna, je povedal. V torek se bo pogovoril tudi s predsedniki strank Koalicije ustavnega loka in se dokončno odločil. A opozarja, da morebiten umik soglasja h kandidaturi ne bi pomenil, da ne bo razprave o nezaupnici, pač pa, da jo bodo izvedli v trenutku, ko bo omogočeno, da bodo lahko vsi poslanci razpravljali in odločali v prostorih DZ.

Če bo prišlo do umika soglasja h kandidaturi, pa bo ta postopek po besedah predsednika DZ Igorja Zorčiča končan. Morebitni nov predlog za konstruktivno nezaupnico bodo morali ponovno vložiti, vključno s podpisi poslancev, je za STA pojasnil Zorčič.

Erjavec je sicer imel pri zbiranju podpisov pod predlog nezaupnice težave zlasti s svojo poslansko skupino. Poslanec Branko Simonovič se pod predlog nazadnje ni podpisal.

Prvak DeSUS je v luči odločanja o nezaupnici danes spomnil, da manjkajo nekateri vodje poslanskih skupin. Pogovoril se je z vodjo poslanske skupine DeSUS Francem Juršo, ki je v samoizolaciji, ker je bil v stiku z vodjem poslancev SD Matjažem Hanom, ki pa je okužen z novim koronavirusom.

Erjavec sicer ne ve, koliko poslancev bi zaradi okužb ali samoizolacije lahko manjkalo na izredni seji, če bi bila ta teden. Kot je dejal, je zanj odločitev izredno težka, ker niti ne vedo, do kam lahko pride številka manjkajočih.

Spomnil pa je na informacije, da je direktor Sove Janez Stušek, ki se je v petek udeležil seje parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri je bil skupaj z devetimi poslanci, okužen z novim koronavirusom. Med tistimi, ki so imeli tvegan stik, so tudi štirje poslanci predlagateljic konstruktivne nezaupnice. Nista pa med njimi Han in Jurša.

Erjavec je bil oster do Stuška in se je vprašal, kako je mogoče, da oseba, ki vodi "tako specialno službo, ravna tako neodgovorno, da se je okužil in pride celo v DZ".