Država bo duhovnikom mesečni dodatek plačevala vsaj še do marca

Temeljni dohodek za verske uslužbence znaša 700 evrov na mesec

Potem ko je vlada ukrep pomoči verskim uslužbencem v obliki mesečnega temeljnega dohodka podaljšala do konca marca, je mogoče vloge že vlagati prek Fursovega informacijskega sistema eDavki. Za vloge, ki bodo vložene do 31. januarja, bo nakazilo izvršeno 10. februarja.

Za vloge, ki bodo vložene v februarju, bo denar nakazan verskim uslužbencem na tekoče račune 10. marca, za vloge, vložene v marcu, pa 10. aprila, so danes sporočili iz Finančne uprave RS (Furs).

Verski uslužbenci so bili do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni že v prvem valu epidemije covida-19, vnovič pa jim je to obliko pomoči za blažitev njenih posledic ponudil sedmi protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel decembra lani. Najprej je bil ukrep določen za obdobje zadnjih treh mesecev leta 2020, v četrtek pa ga je vlada še za tri mesece podaljšala.

Za mesečni temeljni dohodek lahko zaprosijo verski uslužbenci katere od registriranih cerkva ali druge verske skupnosti, ki so na dan 1. oktobra 2020 vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zaradi posledic epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Temeljni dohodek za verske uslužbence znaša 700 evrov na mesec. Tisti, ki še niso oddali vloge za obdobje od lanskega oktobra do decembra, morajo to storiti najpozneje do konca tega meseca. Vloga je ista kot za obdobje januar - marec, so pojasnili na Fursu.

Za enako obdobje, torej od lanskega oktobra do letošnjega marca, lahko za mesečni temeljni dohodek zaprosijo tudi samozaposleni, kmetje in družbeniki.