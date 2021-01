Poziv Izraelu k preklicu gradnje novih domovanj na Zahodnem bregu

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je Izrael pozval, naj "ustavi in prekliče" svojo odločitev

Antonio Guterres

© Wikimedia Commons

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je včeraj Izrael pozval, naj "ustavi in prekliče" svojo odločitev o gradnji 780 novih izraelskih domovanj na zasedenem Zahodnem bregu. Širjenje naselij po njegovih besedah še nadalje spodkopava možnost konca okupacije in vzpostavitve suverene palestinske države v okviru meja izpred leta 1967.

Odločitev je "velika ovira pri doseganju rešitve dveh držav ter pravičnega, trajnega in vseobsegajočega miru" na Bližnjem vzhodu, je zapisal Guterres. "Izraelska gradnja naselij na palestinskih ozemljih, zasedenih od leta 1967, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, nima pravne veljavnosti in predstavlja očitno kršitev mednarodnega prava," je poudaril.

Izrael je v nedeljo odobril gradnjo 780 novih domovanj na zasedenem Zahodnem bregu, ki jo je v začetku preteklega tedna napovedal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Izrael je med šestdnevno vojno leta 1967 med drugim osvojil Zahodni breg in vzhodni Jeruzalem. V več kot 200 naselbinah trenutno na tem območju živi okoli 600.000 Izraelcev. Po odločitvi Varnostnega sveta ZN iz leta 2016 te naselbine pomenijo kršitev mednarodnega prava. VS ZN je takrat Izrael tudi pozval, naj zaustavi vse dejavnosti, ki so povezane z gradnjo naselbin.

Palestinci si prizadevajo za vzpostavitev lastne države na območju Zahodnega brega, Gaze ter vzhodnega Jeruzalema.