»Imunski sistem si zapomni novi koronavirus najmanj šest mesecev«

V telesu ostanejo določene spominske celice, ki pomagajo pri spopadanju z boleznijo

© pixabay.com

Pred ponovno okužbo z novim koronavirusom se ljudje lahko ubranijo še najmanj šest mesecev po preboleli bolezni, in sicer zaradi celic, ki si zapomnijo virus, je razvidno iz raziskave, ki so jo objavili včeraj. Čeprav protitelesa izginejo, pa v telesu ostanejo določene spominske celice, ki pomagajo pri spopadanju z boleznijo.

V raziskavo so raziskovalci iz ZDA in Švice vključili več deset ljudi, ki so preboleli covid-19. Ugotovili so, da protitelesa res izginejo, ostane pa določena raven spominskih celic B. Te celice si lahko zapomnijo patogen in če je človek spet izpostavljen okužbi, sprožijo imunski sistem, da ponovno začne produkcijo protiteles, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Spominski odzivi so odgovorni za zaščito pred ponovno okužbo in so nujni za učinkovito cepljenje," so opozorili v študiji v znanstveni reviji Nature.

Več preteklih študij je opozorilo, da protitelesa ne ostanejo prisotna dlje časa po okužbi z novim koronavirusom. Nedavno pa so v študijah začeli poudarjati tudi pomen drugih delov imunskega sistema na dolgoročno imunost. Ena od študij je izpostavila, da se lahko večji deli imunskega sistema naučijo prepoznati in se odzvati na novi patogen še okoli osem mesecev po okužbi.

Ugotovili so, da odziv spominskih celic B ne propade po 6,2 meseca od okužbe, ampak se še naprej razvija. "To je močan namig, da se lahko posamezniki, ki so okuženi s sars-cov-2, hitro in učinkovito odzovejo na ponovno izpostavljenost virusu," so dodali.

Avtorji so preučili 87 oseb s covidom-19. Čeprav so ugotovili, da število protiteles sčasoma upada, ostaja število spominskih celic enako. Po njihovih ugotovitvah se spominske celice razvijejo v šestih mesecih po okužbi ob prisotnosti proteinskih ostankov virusa v telesu.

Več preteklih študij je opozorilo, da protitelesa ne ostanejo prisotna dlje časa po okužbi z novim koronavirusom. Nedavno pa so v študijah začeli poudarjati tudi pomen drugih delov imunskega sistema na dolgoročno imunost. Ena od študij je izpostavila, da se lahko večji deli imunskega sistema naučijo prepoznati in se odzvati na novi patogen še okoli osem mesecev po okužbi.