Znani košarkar kupil hišo družini ubitega Georgea Floyda

Sorodniki žrtve policijskega nasilja v dar prejeli streho nad glavo

Kyrie Irving

© Erik Drost / Wikimedia Commons

Košarkar Brooklyn Nets v severnoameriški ligi NBA Kyrie Irving, ki je junija lani v znak protesta proti rasizmu pozval k bojkotu prvenstva, je kupil hišo za družino temnopoltega Georgea Floyda, ki je lani v Minnesoti umrl zaradi policijskega nasilja, je v pogovorni oddaji The Rematch podcast povedal nekdanji košarkar Stephen Jackson.

Irving, ki se je lani osredotočil na družbene in politične izzive, je hišo kupil kmalu po brutalni smrti Floyda 25. maja, poroča ameriški ESPN.

Ko je vodstvo lige NBA v lanski skrajšani koronski sezoni predlagalo mehurček NBA, je bil Irving mnenja, da bo košarka le odvračala igralce in celotno državo od protirasističnih protestov, ki so po Floydovi nasilni smrti izbruhnili po ZDA.

Policist Derek Chauvin je skupaj s tremi policisti sodeloval pri aretaciji 46-letnega Floyda zaradi domnevnega plačila v trgovini s ponarejenim bankovcem.

Irving se je dejavno vključil tudi v pomoč igralkam WNBA; košarkaricam, ki lani niso želele igrati med pandemijo bodisi zaradi covida-19 bodisi zaradi političnega prepričanja, je v pomoč pri izpadu zaslužka nakazal 1,5 milijona dolarjev.

Ogorčenje javnosti, ki se razvilo v proteste, je povzročil videoposnetek aretacije, na katerem je videti Chauvina, kako več minut kleči na vratu osumljenca, ta pa mu govori, da ne more dihati. Eden od policistov mu odvrne, da če lahko govori, lahko tudi diha. Floyd je nato kmalu prenehal dihati in umrl še pred prihodom reševalcev. Chauvin je bil pod pritiskom javnosti nato obtožen umora druge in tretje stopnje.

Irving, ki je lani okreval po poškodbi, to sezono ni igral od 5. januarja, večera, preden se je zgodil vdor privržencev Donalda Trumpa na Kapitol. Ameriške oblasti so Trumpove podpornike obravnavale precej bolj prizanesljivo kot protestnike proti sistemskemu rasizmu v ZDA, ki jih je lani v Washingtonu na silo razgnala policija.

Razlog za njegovo skrivnostno odsotnost s parketa je domnevno povezana tudi z odločitvijo, da policist, ki je v nekem drugem policijskem incidentu sedemkrat ustrelil temnopoltega Jacoba Blaka v hrbet, ne bo obtožen.

Irving se je dejavno vključil tudi v pomoč igralkam WNBA; košarkaricam, ki lani niso želele igrati med pandemijo bodisi zaradi covida-19 bodisi zaradi političnega prepričanja, je v pomoč pri izpadu zaslužka nakazal 1,5 milijona dolarjev.