FOTO: Aretiranih vsaj 11 ljudi, policija uporabila silo in solzivec

Padli so že prvi zidovi Tovarne Rog

Tovarna Rog danes

© Pia Nikolič

Okoli 6. ure zjutraj so v zaradi epidemije začasno zaprto Tovarno Rog vdrli varnostniki službe Valina, v preteklosti znani tudi po nasilju nad enim od uporabnikov Roga ob prejšnjem poskusu rušenja leta 2016. Iz stavb so grobo izvlekli spečega uporabnika, ki ima v notranjosti še vedno zabarikadirane vse svoje stvari, vključno z osebnimi predmeti in računalnikom. Enako poročajo drugi uporabniki, ki so se ta čas v protest zbrali na Trubarjevi ulici oziroma pred območjem, kjer stoji nekdanja tovarna.

Med stvarmi, ki se nahajajo v telovadnici, cirkusarni, socialnem centru, ateljejih in drugih prostorih sta tudi dve mački, do katerih uporabniki prav tako, kljub številnim prošnjam, da bi jih rešili, ne dobijo dostopa. Z druge strani ulice se z okna sliši prebivalca, ki kriči, naj umaknejo bagerje in druga vozila, saj da policisti razburjajo ljudi in ustvarjajo javni nemir.

Policisti in varnostniki ne dajejo izjav, na mestu ni nobenega predstavnika, ki bi se izkazal s pisnim dokumentom ali pojasnilom uporabnikom glede dogajanja. Policija je z uporabniki postopala grobo, aretirala je že vsaj 11 ljudi, očividci poročajo, da jih je nekaj imelo vidne modrice, miroljubne protestnike na ulici je policija poškropila s solzivcem.

Policisti so napadli tudi moškega, ki je stal pred vrati območja. Ko so ga legitimirali, se je izkazalo, da gre za novinarja Radia Študent, ki je nosil zaščitno masko, nato so ga obdolžili, da jim prikriva identitetito, saj je zamaskiran. Ena od uporabnic je v protest splezala na pajka-vlačilca, a so jo policisti s silo zvlekli z vozila. Pajek je iz prostorov tovarne odpeljal dve osebni vozili in cel zabojnik koles.

Eden od varnostnikov Valine, ki varuje tovarno, naj bi do nedavnega telovadil v telovadnici v Tovarni Rog ter naj bi za današnjo akcijo izvedel šele na kraju dogodka.

Na Trubarjevi ulici se nabira vedno več ljudi, ki spodbujajo s skandiranjem gesel kot so: "Rog ni MOL!"

V pripravljenosti stojijo tudi gasilci in več policijskih vozil. Na prizorišču je tudi kombi za fotografiranje s 360-stopinjsko kamero. Da se bo rušenje slej kot prej zgodilo je bilo jasno že ob obisku Mestne hiše, ki ima že vsaj pol leta na ogled maketo novega Centra Rog. Dokončno odločitev za rušenje samoniklega socialnokulturnega središča je MOL predstavila že pred štirimi leti.

Medtem se rušenje objektov na območju Tovarne Rog nadaljuje, padli so že tudi prvi zidovi.