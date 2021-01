Tovarna Rog: »Janković zlorablja epidemijo«

Nasilje v Tovarni Rog ni dejanje pravne države

© Pia Nikolič

Do 13. ure naj bi bilo na območju Tovarne Rog, kjer je danes zjutraj potekala evakuacija in se še zdaj izvaja rušenje stavb, aretiranih vsaj 11 ljudi. Devetim policijskim kombijem, trem policijskim osebnim vozilom, kombiju za fotografiranje množic, dvema avtoma mestnega redarstva in dvema avtomobiloma kriminalistične policije se je pridružilo novo število policistov, ki v Tovarno Rog spuščajo tovornjake Snage. Skupno je na mestu sedaj okoli 63 policistov in veliko število varnostnikov, ki so Tovarno Rog povsem obkolili. Poleg varnostnikov Valine je opaziti tudi varnostno službo SSO, ki Valini predaja ukaze. Dokazil o gradbenem dovoljenju z MOL zaenkrat še niso dostavili ali objavili.

So pa na MOL v izjavi za javnost zapisali, da si želijo na mestu "nekdanje tovarne Rog prenoviti v Center Rog, javno kreativno stičišče, ki bo dostopno vsem in bo prvenstveno namenjeno izvajanju družbeno koristnih inovativnih projektov", zato so, kot pravijo, junija 2016 začeli z obnovitvenimi deli, ki so bila zaradi nasprotovanja začasnih uporabnikov tovarne Rog začasno ustavljena.

Porušena sta že dva objekta, med njima tudi Socialni center Rog, ki je v svoji zgodovini skrbel za spregledane skupine in posameznike, tudi v času epidemije.

"Tri leta kasneje, junija 2019, smo želeli izvesti klančino, vendar so tudi takrat začasni uporabniki uničili gradbišče na zunanjem območju zidu tovarne. Z deli žal tudi takrat nismo mogli nadaljevati. Kot je znano, je na sodišču potekal spor z osmimi začasnimi uporabniki, vseh 8 sodb je bilo rešenih v korist MOL-a. Zoper 2 dolžnika je sklep o izvršbi pravnomočen, za ostalih 6 pa je sodišče ugotovilo, da so zapustili Rog," so zapisali.

Ker so bili zadnje tedne menda seznanjeni, da je Rog prazen, so objekt danes prevzeli v posest. "Opremo in druge predmete, ki niso last MOL, smo komisijsko popisali in shranili v skladišču. Tako smo zjutraj začeli z rušitvenimi deli na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter z ekološko sanacijo območja, ki je resnično degradirano in nevarno. V roku enega meseca bomo objavili razpis za izvajalca obnovitvenih del. Nov Center Rog bo dokončan v roku dveh let," so dodali.

Mestna občina Ljubljana (MOL)

Center Rog sicer ni bil prazen, kot navaja MOL, v njem je namreč vsakodnevno delovalo veliko umetnikov, katerih ateljeji in umetniška dela so v času zasedbe strani občine ogroženi. Včeraj zvečer je bil na seji mestnega sveta potrjen osnutek proračuna MOL za leto 2021, ki za Center Rog predvideva 150.000 evrov sredstev. Od tega 40.000 evrov za novogradnje in 110.000 evrov za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. MOL torej vztraja, da mora kultura nastati "od zgoraj" in ne "od spodaj."

Ljubljanska Levica je že izrazila podporo uporabnikom Avtonomne tovarne Rog in na spletu protestirala proti vnovičnem napadu mestnih oblasti ob podpori varnostnih služb in policije. "Če je bil podoben poskus pred petimi leti izveden dobesedno sredi noči, zato da bi lažje deložirali tamkajšnje uporabnike in zaprli območje, tokrat Zoran Janković z enakim namenom zlorablja epidemijo. Žal uspešneje, porušena sta že dva objekta, med njima tudi Socialni center Rog, ki je v svoji zgodovini skrbel za spregledane skupine in posameznike, tudi v času epidemije," so zapisali.

Levica

Opozarjajo tudi na to, da takšna enostranska poteza v času epidemije lahko vse vpletene izpostavi večji nevarnosti okužbe z novim koronavirusa. Poslanka Nataša Sukič se je pred AT Rog tudi osebno pojavila in poskušala pomagati uporabnici stavbe rešiti mačke, a ji tega niso pustili. Po njenem mnenju policaji kršijo zakon. Policija očividno oža prostor protestnikom, porajajo se občasni izbruhi nasilja.

Iz ust policistov je bilo slišati tudi grobo odganjanje protestnikov in izjavo, da se bodo "raje držali Hojsa".

Na mesto rušitve sta prišla tudi delovna inšpektorja, ki sta tudi prvi osebi, ki so jima policisti in varnostniki pustili vstop v prostor AT Rog. Ob 14.30 bo pred ljubljanskim magistratom tiskovna konferenca uporabnic in uporabnikov Roga, prenos lahko spremljate na Facebook strani Piščalke.

