Svet DeSUS podprl predlog, da se stranka pridruži KUL

Svet stranke na predlog izvršnega odbora poslancem DeSUS priporoča tudi, da podprejo konstruktivno nezaupnico

Karl Erjavec

© Borut Krajnc

Svet DeSUS je na dopisni seji podprl predlog izvršnega odbora, da stranka postane članica Koalicije ustavnega loka (KUL). Prav tako svet stranke na predlog izvršnega odbora priporoča poslancem DeSUS, da podprejo konstruktivno nezaupnico, so za STA pojasnili v stranki. Postopek predloga nezaupnice, ki je bil vložen v petek, je sicer končan.

Prvi sklep je podprlo 37 članov sveta stranke DeSUS, dva sta bila proti. Za drugi sklep je glasovalo 38 članov sveta, prav tako pa sta bila dva proti, so pojasnili v DeSUS.

V KUL so sicer že nekaj mesecev povezane opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, ki so Erjavca podprle za kandidata za novega predsednika vlade. Predlog konstruktivne nezaupnice z njegovo kandidaturo je 42 poslancev iz vrst LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS vložilo v petek, a je Erjavec danes umaknil soglasje h kandidaturi do vzpostavitve pogojev za normalno delo vseh poslancev. Za to se je odločil zaradi okužb z novim koronavirusom med poslanci in zaradi samoizolacije nekaterih poslancev, zaradi česar ne bi mogli biti vsi prisotni na seji in glasovati.

V DZ sicer iščejo rešitve, ki bi omogočile tudi tajno glasovanje zunaj sedeža DZ, česar poslovnik DZ zdaj ne omogoča. A je Erjavec danes napovedal, da ne bodo čakali na spremembe poslovnika DZ, pač pa predlog konstruktivne nezaupnice ponovno vložili takoj, ko bodo lahko na seji sodelovali vsi poslanci, ki bodo pod predlog podpisani.

Za morebitni nov predlog konstruktivne nezaupnice bo moral Erjavec ponovno zbirati tudi podpise poslancev. Pri podpisih pod predlog, ki so ga vložili v petek, je imel največ težav prav s poslanci svoje stranke, s katerimi je večkrat po več ur sestankoval. Nazadnje so se pod predlog nezaupnice podpisali trije poslanci, Branko Simonovič se za to ni odločil.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je ob vložitvi predloga nezaupnice v petek pojasnil, da so podpise prispevali kot samostojna poslanska skupina, in ne kot del KUL.