Biden na položaj pomočnice ministra za zdravje imenoval prvo transspolno osebo

Prva transspolna oseba na tako visokem položaju v ameriški vladi

Dr. Rachel Levine

© Tom Wolf / WikiCommons

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je na položaj pomočnice ministra za zdravje imenoval ministrico za zdravje ameriške zvezne države Pensilvanija Rachel Levine, ki bo v primeru potrditve v zveznem senatu prva transspolna oseba na tako visokem položaju v ameriški vladi.

"Rachel Levine bo zagotovila zanesljivo vodstvo in strokovnost za prebijanje skozi to pandemijo, ne glede na to, kje kdo živi, kakšne rase, spola vere ali spolne usmerjenosti je," je ob tem sporočil Biden. Dodal je, da je Levinova zelo usposobljena za vodenje zdravstvenih prizadevanj ameriške vlade.

Joe Biden,

novoizvoljeni ameriški predsednik

"Novoizvoljeni predsednik Biden je v času kampanje zagotovil, da bo njegova vlada predstavljala Ameriko. Danes je potrdil, da so transspolne osebe pomemben del države," je v odzivu sporočila izvršna direktorica nacionalnega centra za transspolno enakopravnost Mara Kiesling.

Pediatrinja Rachel Levine je bila leta 2017 potrjena na položaj ministrice za zdravje Pensilvanije v senatu z republikansko večino. Lani je vodila odgovor te ameriške zvezne države na izbruh pandemije covida-19 in se pri tem izkazala za zelo uspešno.

