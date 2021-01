Britanski sev naj bi bil že tudi v Sloveniji

Britanski sev novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiv od izvornega, so ugotovili že v najmanj 60 državah

© pixabay.com

Britanski sev novega koronavirusa, ki je bolj nalezljiv od izvornega, so ugotovili v najmanj 60 državah, to je deset več kot pred tednom dni, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v tedenskem poročilu.

Južnoafriški sev virusa, ki je prav tako bolj nalezljiv, pa so ugotovili v 23 državah in ozemljih, kaže torkovo poročilo WHO, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem ko je covid-19 v svetu doslej zahteval že več kot dva milijona življenj, novi sevi novega koronavirusa vzbujajo zaskrbljenost, saj si države prizadevajo zajeziti širjenje virusa, dokler cepivo proti covidu-19 ne bo širše dostopno.

Britanski sev virusa so prvič ugotovili sredi lanskega decembra in je po ocenah WHO med 50 do 70 odstotkov bolj nalezljiv od izvornega, a naj ne bi bil bolj smrtonosen. Podjetji Pfizer in BioNTech sta že sporočili, da je njuno cepivo proti covidu-19 učinkovito tudi proti britanskemu sevu virusa, ki je znan kot B117.

V zadnjem tednu je covid-19 zahteval največ življenj doslej (93.000), kar je devet odstotkov več kot teden pred tem. V istem obdobju je bilo potrjenih 4,7 milijona novih okužb z novim koronavirusom, skupno 93 milijonov.

Britanski sev virusa so prvič ugotovili sredi lanskega decembra in je po ocenah WHO med 50 do 70 odstotkov bolj nalezljiv od izvornega, a naj ne bi bil bolj smrtonosen. Podjetji Pfizer in BioNTech sta že sporočili, da je njuno cepivo proti covidu-19 učinkovito tudi proti britanskemu sevu virusa, ki je znan kot B117.

Britanski sev naj bi včeraj prvič ugotovili tudi v Sloveniji. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so za STA potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma.