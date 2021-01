Pobuda za čimprejšnje odprtje vrtcev

V sindikatu podpirajo pobudo po čimprejšnjem odprtju in normalizaciji delovanja predšolske vzgoje za vse otroke, ne le za otroke staršev, ki vrtec nujno potrebujejo zaradi narave svojega dela

Izvršilni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije je na torkovi seji obravnaval tudi problematiko naraščanja števila otrok v vrtcih zaradi nujnega varstva. V sindikatu podpirajo pobudo po čimprejšnjem odprtju in normalizaciji delovanja predšolske vzgoje za vse otroke, ne le za otroke staršev, ki vrtec nujno potrebujejo zaradi narave svojega dela, so sporočili iz Sviza.

Sviz se je seznanil s pozivi članov k odprtju vrtcev, saj v trenutnih razmerah dejansko ne gre več zgolj za nujna varstva. Obenem pa številni vrtci močno občutijo kadrovsko podhranjenost in so primorani podaljševati delovni čas zaposlenim v oddelkih, v veliki meri zaradi priporočil zdravstvene stroke, ki jih ni moč upoštevati ves čas, so poudarili v sporočilu za javnost.

Obenem poziva ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, naj glede na trenutne razmere za vrtce takoj pripravi jasne smernice in navodila.

Ob tem navajajo podatke Skupnosti vrtcev Slovenije, ki kažejo, da je trenutno v slovenskih vrtcih v nujnem varstvu 28 odstotkov otrok, kar je več kot dvakrat več kot v začetku decembra. Tudi podatki Združenja ljubljanskih vrtcev kažejo, da je bilo v vrtce konec oktobra vključenih sedem, 11. januarja pa že 38 odstotkov otrok.

Sviz tako podpira pobudo ravnateljev ljubljanskih vrtcev po čimprejšnjem odprtju in normalizaciji delovanja predšolske vzgoje za vse otroke, ne le za tiste, katerih starši delajo, ob vzpostavitvi sistema za varno vključevanje vseh otrok.

V tej luči Sviz meni, da je ob omogočanju vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih treba izvesti tudi vse potrebne priprave in ukrepe za čimprejšnje odprtje tudi še vsaj prve triade osnovnih šol.

Odgovornost je na ramenih ministrstva za izobraževanje, ki se kljub številnim pozivom sindikata doslej s predstavniki zaposlenih še vedno ni pripravljeno dogovarjati o rešitvah za posebne okoliščine, v katerih delujejo vrtci in šole v času epidemije, so še dodali v Svizu.