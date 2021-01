Indija bo cepivo brezplačno delila drugim državam

Pogosto se jo označuje za lekarno sveta, saj tam, kot zatrjujejo, proizvedejo okoli polovico vseh cepiv na svetu

Indija bo cepivo proti covidu-19, ki ga proizvajajo v državi, brezplačno delila drugim državam. Sprva ga bo dostavila sosednjim državam - Butan, Maldivi, Bangladeš, Nepal, Mjanmar in Sejšeli, so sporočili iz indijskega zunanjega ministrstva.

"Lekarna sveta bo dostavila cepivo, da obvladamo izzive covida-19," je tvitnil zunanji minister Subrahmanyam Jaishankar.

Indijo se pogosto označuje za lekarno sveta, saj tam, kot zatrjujejo, proizvedejo okoli polovico vseh cepiv na svetu. Velik del cepiv je namenjen revnejšim državam.

Glede na načrte bodo okoli dva milijona odmerkov poslali v Bangladeš, 150.000 v Butan in 100.000 na Maldive. Za dostave v ostale bližnje države morajo urediti še nekaj pravnih postopkov. V državah prejemnicah bo Indija dodatno zagotovila izobraževanje kadra za cepljenje.

V Indiji sta trenutno dovoljeni dve cepivi, ki ju tudi proizvajajo v državi. Pri enem opozarjajo na sporno dovoljenje za uporabo. Cepivo podjetja Bharat Biotech je bilo namreč razvito ob podpori vlade in je prejelo dovoljenje, čeprav je še v tretji klinični fazi in ni znana njegova učinkovitost. Poleg tega cepijo še s cepivom AstraZenece.

V državi so pred kratkim začeli kampanjo cepljenja. Do poletja želijo cepiti okoli 300 milijonov ljudi, kar predstavlja manj kot četrtino celotnega prebivalstva.

Pojavilo pa se je kar nekaj prevar, govoric in prirejenih posnetkov glede cepljenja, zaradi česar navdušenje ni takšno, kot so pričakovali. Veliko ljudi je prestrašenih in se ne želi cepiti. Tako je prvi dan na cepljenje v prestolnici prišlo le 53 odstotkov ljudi, ki so se prijavili na cepljenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zdravstveni delavci tako pozivajo oblasti, naj se borijo proti govoricam in dezinformacijam.