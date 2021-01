VIDEO: Biden prisegel kot 46. predsednik ZDA

"Volja ljudi se je slišala in se upošteva. Spet smo spoznali, da je demokracija dragocena in krhka," je dejal novoizvoljeni ameriški predsednik

Joe Biden je na zahodni strani kongresne palače z roko na družinskem svetem pismu iz 19. stoletja, ki ga je držala nova prva dama ZDA Jill Biden, prisegel na položaj 46. predsednika ZDA. Prisego je vodil predsednik vrhovnega sodišča ZDA John Roberts. V govoru po prisegi je Biden poudaril, da je danes dan demokracije in Američane pozval k enotnosti.

Pred Bidnom je na položaj prve temnopolte podpredsednice ZDA prisegla Kamala Harris. Njeno prisego je vodila vrhovna sodnica Sonia Sotomayor.

Slovesna prisega Bidna in Harrisove je bila drugačna, saj zaradi pandemije covida-19 in vdora privržencev Donalda Trumpa na ameriški kongres 6. januarja na travniku National Mall ni bilo ljudi. Travnik do Washingtonovega spomenika so krasile ameriške zastave, slovesnost pa je varovalo 25.000 pripadnikov nacionalne garde.

Trumpa, ki ne priznava poraza na volitvah 3. novembra, na slovesnosti ni bilo, prišli pa so vsi še živeči nekdanji predsedniki ZDA s soprogami razen Jimmyja Carterja, ki je šibkega zdravja.

Slovesnost je vodila demokratska senatorka slovenskega rodu iz Minnesote Amy Klobuchar, ki skupaj z republikancem Royjem Bluntom iz Missourija predseduje inavguracijskemu odboru.

Ameriško himno je na slovesnosti zapela Lady Gaga, Jennifer Lopez pa je zapela pesmi This Land in America the Beautiful.

Biden je v svojem govoru po prisegi poudaril, da je demokracija zmagala, naštel izzive, ki jih čakajo, in dejal, da se morajo z njimi spopasti skupaj na čelu s pandemijo covida-19, ki je zahtevala več kot 400.000 življenj Američanov.

"Volja ljudi se je slišala in se upošteva. Spet smo spoznali, da je demokracija dragocena in krhka. Prijatelji, demokracija je v tej uri zmagala. To je dan Amerike, to je dan demokracije. Dan zgodovine in upanja, prenove in odločnosti. Sanje o pravičnosti ne bodo več preložene," je med drugim dejal Biden.

"Voditelji morajo braniti resnico in poraziti laži."



Joe Biden

Zagotovil je, da bo predsednik tudi tistim, ki niso volili zanj, in jih prosil, naj mu prisluhnejo. Tudi če se še vedno ne bodo strinjali z njim, jih ne bo zapustil. "Končati moramo to nevljudno vojno med rdečim in modrim," je dejal, s čimer je mislil na rdečo barvo republikancev in modro barvo demokratov.

Američane je pozval, naj presežejo delitve, ker brez enotnosti ni miru. V govoru je večkrat posebej poudaril pomen resnice in dejstev. "Voditelji morajo braniti resnico in poraziti laži," je dejal.

Biden je po zaprisegi že začel z delom. Najprej namerava podpisati kar 17 izvršnih ukazov, med njimi ukaz o obveznem nošenju zaščitnih mask in ohranjanja varnostne razdalje v vseh zveznih zgradbah, na vseh zveznih območjih in s strani vseh zveznih uslužbencev. ZDA namerava tudi takoj vrniti k pariškemu podnebnemu sporazumu in v Svetovno zdravstveno organizacijo, kakor tudi ustaviti gradnjo zidu na meji z Mehiko.