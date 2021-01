V torek odprtje vrtcev in prve triade osnovnih šol v 9 regijah

Že v soboto pa se odpirajo tudi smučišča

Janez Janša na nocojšnji tiskovni konferenci

V devetih od dvanajstih regij se prihodnji teden odpirajo osnovne šole za učence prvega triletja in vrtce, je danes sklenila vlada. Gre za regije, ki glede na sprejeti vladni načrt izpolnjujejo pogoje za sproščanje omejitvenih ukrepov, je po seji vlade povedal premier Janez Janša. Šole ostajajo zaprte v Jugovzhodni, Posavski in Goriški regiji.

Šole se torej odpirajo v Osrednjeslovenski, Gorenjski, Primorsko-notranjski, Obalno-kraški, Koroški, Podravski, Pomurski, Savinjski in Zasavski regiji.

V ponedeljek in torek bo potekalo testiranje zaposlenih v šolah in vrtcih, s poukom v šolah in polnim varstvom v vrtcih pa bodo nato začeli v torek, je povedal Janša. Pri tem ne pričakuje večjih težav, prav tako na testiranju naj ne bi bilo dolgih vrst.

Po besedah premierja so trendi v zadnjih dneh takšni, da lahko prihodnji teden pričakujemo, da bodo vse regije prešle v rdečo fazo in bodo lahko tako šole za del učencev in vrtce v polnem obsegu odprli v vseh delih države.

Pomembno pa se mu zdi, da se vsi držijo predpisanih ukrepov, saj bo le tako mogoče zmanjšati tveganje, ki ga prinaša sproščanje. Sprostitve na področju šolstva naj bi sicer v četrtek podrobneje predstavilo ministrstvo za izobraževanje.

Pouk za učence prvega triletja osnovne šole bo potekal po modelu C, ki je bil po besedah Janše predstavljen poleti. Ta predvideva, da v šole odidejo učenci prvega triletja osnovnih šol, pri čemer je priporočljivo, da se za preprečevanje okužb oddelke razdeli v manjše skupine. V vrtcih bo varstvo otrok potekalo v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vlada je namreč pred časom odločila, da bo ukrepe sproščala glede na število okužb in število hospitaliziranih, pri čemer jih bo sproščala v tistih regijah, ki za to izpolnjujejo pogoje. Pri tem je določila, da lahko prva sproščanja izvedejo, ko preidemo iz črne v rdečo fazo oziroma ko sedemdnevno povprečje okužb v celotni državi pade pod 1350, število hospitaliziranih pa pod 1200, kar se je zgodilo v torek.