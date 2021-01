Janša končno poslal čestitko Bidnu

Odlašanje čestitke slaba popotnica za slovensko-ameriške odnose

Zapis Janeza Janše na Twitterju

© Twitter

Premier Janez Janša je včeraj zvečer na Twitterju sporočil, da je (končno) poslal čestitko novemu ameriškemu predsedniku Josephu Bidnu. Ta je namreč včeraj prisegel kot novi predsednik ZDA. Slovenski predsednik vlade je tako to, kljub številnim pozivom, storil kot zadnji v Evropi. V svetu mu od predsednikov pred tem ni čestital še zgolj severnokorejski predsednik Kim Jong Un.

Kot je navedel premier Janša, je Bidnu čestital "na popolnoma enak način in s podobno vsebino kot leta 2005 z iste funkcije takratnemu predsedniku" Georgeu W. Bushu ml. "Slovenija in ZDA sta bili zaveznici v Natu takrat in sta danes," je Janša poudaril v tvitu.

Janša je bil sicer eden redkih voditeljev držav v svetu, ki že pred prisego Bidnu ni čestital za zmago na volitvah 3. novembra lani, na katerih je premagal Donalda Trumpa. Je pa pred tem razburil z dvema tvitoma, ko je Trumpa razglasil za zmagovalca, ko so se še šteli milijoni glasov, in še pred volitvami, ko je podprl Trumpa, za Bidna pa dejal, da bo v primeru zmage "eden najšibkejših predsednikov ZDA".

Tudi po tem, ko je že bilo jasno, da je Biden zmagal, je Janša poobjavljal tvite Trumpa in njegovih podpornikov, da so bile na volitvah storjene številne nepravilnosti in da je bila Trumpu zmaga ukradena. Zaradi tega številni politični analitiki opozarjajo, da je to zelo slaba popotnica za nadaljne slovensko-ameriške odnose, saj je Janša javno vse stavil na Trumpa, ki pa je včeraj neslavno zapustil Belo hišo, pred tem pa celo hujskal svoje podpornike, naj gredo med potrjevanjem novega ameriškega predsedniškega pred kongres. Posledično je prišlo celo do vdora v stavbo in nasilja.

Bidnu pa je že ob objavi volilne zmage čestital slovenski predsednik Borut Pahor, ki se je ob tem zavzel, da bi Slovenija in ZDA ostali prijateljski državi in trdni zaveznici. Pahor je čestitko ponovil tudi včeraj in Bidnu zaželel srečo.