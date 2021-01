Biden ustavil gradnjo Trumpovega zidu na meji z Mehiko

Mehika je včeraj pozdravila odločitev novega predsednika ZDA Joeja Bidna o ustavitvi gradnje zidu na meji med državama, pa tudi njegove druge izvršne ukaze v zvezi s priseljevanjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Mehika pozdravlja konec gradnje zidu, priseljensko pobudo v korist tistih, ki so jih mladoletne nezakonito pripeljali v državo starši ali skrbniki, ter pot do dvojnega državljanstva," je tvitnil mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard.

Biden je v sredo po prisegi podpisal več izvršnih ukazov, ki zadevajo odnos do priseljencev in tujcev. Med njimi je ukaz, ki prebivalce ZDA, ki so jih mladoletne nezakonito pripeljali v državo starši ali skrbniki, ščiti pred izgonom. Njegov predhodnik Donald Trump jim je hotel zaščito odvzeti, kar so mu preprečila sodišča.

Glede priseljevanja je Biden med drugim tudi prepovedal ločevanje staršev in mladoletnih otrok, končal kazenski pregon za manjše imigracijske prekrške in ukazal ponovno združitev ločenih otrok in staršev. Ukazal je tudi revizijo Trumpove politike do prosilcev za azil, ki so že v ZDA.

Biden za zdaj še ne bo spremenil Trumpove politike do prosilcev za azil, ki čakajo na vstop v ZDA v Mehiki, podpisal pa je izvršni ukaz za zaustavitev del na zidu na meji z Mehiko.

Trump je zid napovedoval že med kampanjo leta 2016, vendar projekta na koncu ni plačala Mehika, kot je želel, kongresni demokrati pa so uspeli omejiti porabo zveznih sredstev v ta namen.

