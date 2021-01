Tovarne sovraštva

Ali družbena omrežja ogrožajo demokracijo in bi morali omejiti njihov vpliv?

Tim Gionet med vdorom v Kapitol 6. januarja. Dogajanje je prenašal v živo, in sicer na platformi DLive, priljubljeni pri igralcih videoiger.

Ko je desničarski nacionalist in Trumpov privrženec Tim Gionet 6. januarja vdrl v Kapitol, ga je pri tem spremljalo njegovo družbeno omrežje – dogajanje je prenašal v živo, in sicer na platformi DLive, priljubljeni pri igralcih videoiger. Gledalci so mu lahko prek aplikacije celo nakazovali denar. Gionet, ki pod vzdevkom Baked Alaska gradi kariero desničarskega spletnega agitatorja, je dogajanje prenašal približno 20 minut in gledalce podžigal v slogu vplivnežev, željnih pozornosti: »Zdaj nas v živo spremlja več kot deset tisoč ljudi, gremo!« Ali: »Hvala vsem, ki ste delili ta posnetek.«