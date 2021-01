Živalim se godi bolje

Na tisoče beguncev v Bosni in Hercegovini trpi v bednih razmerah

Edina voda za umivanje za begunce pri Bihaču

© Profimedia

Nasim Husein je trinajstkrat poskusil priti v Evropsko unijo, a so ga vsakič prestregle hrvaške varnostne sile, ga preteple in odpeljale nazaj v Bosno in Hercegovino. Zdaj biva v gozdu na bosansko-hrvaškem mejnem območju.