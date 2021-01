Norma Korošec: »Če to poveš, si takoj rasist«

Kako je konzervativna političarka v televizijski oddaji razmišljala o »prepovedanih temah«

Norma Korošec v oddaji Faktor

Po tistem, ko sem nedavno problematiziral Alenko Žagar Slana iz vrst SDS, ki si pobožno želi rasizma čiste evropske rase, pa o Aleksandru Škorcu, ki se je v tedniku Demokracija navduševal nad večvrednostjo bele rase in govoril o belem Jezusu, je z apologijo rasizma postregla še nova voditeljica razvpite oddaje TV Faktor na TV 3 Slovenija. Njen urednik je Aljuš Pertinač.

Norma Korošec je tokrat razmišljala o »prepovedanih temah«, o katerih se v naši družbi po njenem mnenju ne sme govoriti in se pri tem naslovila na svoja gosta, dr. Boštjana M. Turka in Tina Mamića, ki sta ji vneto pritrjevala. Agenda, ki jo že poznamo, pod pretvezo svobode izražanja izločiti vse, kar v razvitem svetu zakonsko preganjamo kot sovražni govor.

Smrdljiv negroidni buzerant

Med drugim se je firbčno spraševala, kakšna bi bila reakcija, če bi voditelju na TV Slovenija, Sekuju Condetu, nekdo rekel »smrdljiv negroidni buzerant«. Njena prva misel ob pogrešanju več svobode govora v naši totalitarni družbi je bila, da nikoli ne slišimo razprave o judovski zaroti: o »vlogi Židov v svetovnih institucijah, v politiki, v pornografski industriji, v filmski industriji, v medijih.« Kajti kdorkoli »naslovi obstoj judovskega problema« (aha, saj res, die Judenfrage), je takoj »obtožen zanikanja holokavsta«.

Potem je voditeljica prešla na »razlike med rasami«. Kajti »različne rase imajo različne IQ-je in če to poveš, si takoj rasist«.

»Ne smemo se pogovarjati, da je Afrika celina brezupa,« je nadaljevala. Zanimivo, njen mož Bernard Brščič je dve leti nazaj na strani Nova24TV spisal kolumno s taistim naslovom in ugotavljal podobno. Voditeljica je sicer poznala odgovor, ki ga je formulirala bolj previdno v vprašanje: »Mogoče zato, ker so črnci leni in neumni in si pač ne znajo urediti držav tako, da bi funkcionirale.«

In potem je nadaljevala z novo temo: »No, tudi če kdo misli, da je Zemlja ravna, pa predstavi neke dokaze, bi moral nekdo, ki misli nasprotno, se s tem dokazi ukvarjati in jih demantirati ali pa prilagoditi svoje stališče do tega.«

Krivica do vernikov v teorijo o ploščati Zemlji

No, ta bo težka. Vemo namreč, na kom je breme dokaza, če imamo pred sabo tovrstnega vernika in življenje je resnično prekratko, če bi morali drugim dokazovati obilje njihovih neznanstvenih zmot – sploh če jih je vedno več in njihovi avtorji običajno niso dovzetni za nobene dokaze. Razočarana je Norma Korošec ugotovila, da bi rada imela o tem dialog, podobno kot Borut Pahor, do katerega »sploh ne pridemo«. Rezultat je jasen: nekdo poskrbi, da Zemlja kar ne sme biti ploščata.

Potem je grafika oddaje pokazala še drugi odstavek 297. člena Kazenskega zakonika, ki predvideva sankcije zoper širjenje rasističnih idej, promocijo genocida, holokavsta in hudodelstev zoper človeštvo. Velika krivica, je poskušala povedati Koroščeva, češ da so v tem členu naštete »tabu teme«.

Voditeljica se čudi 297. členu Kazenskega zakonika, ki vpeljuje tabu teme

© IN MEDIA RES

Pod pretvezo svobode govora, kajti »sovražni govor je vse, kar ni všeč levici«, je potemtakem voditeljica uspela stlačiti vse: rasizme, antisemitizme, konspiracizme in znanstvene neumnosti. Da nam totalitarizmi kratijo svobodo izražanja in uvajajo cenzuro, sta se nenehno z njo strinjala gosta.

Zgodba z zapisom v Demokraciji je sicer kasneje odmevala, primer z Alenko Žagar Slana sploh ne, kajti o javnih tematizacijah v državi odločajo uredniške in novinarske elite. Videli bomo, če bodo kakšno pozornost namenili rasizmom v oddaji TV Faktor.

**Članek je bil prvotno objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**