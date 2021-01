Biden umika Trumpove nameščence v medijih

Čiščenje javnih medijev v ZDA

Joe Biden

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Dan po prisegi je v četrtek predsednik ZDA Joe Biden odstavil direktorja medija Voice of America (VOA) Roberta Reillyja in namestnico Elizabeth Robbins, glavni izvršni direktor krovne Ameriške agencije za globalne medije (USAGM) Michael Pack pa je sam odstopil že v sredo.

Packa, konservativnega filmarja in nekdanjega sodelavca Steva Bannona, je bivši predsednik Donald Trump lani namestil na položaj direktorja USAGM, kar so demokrati nemudoma kritizirali kot poskus spreminjanja javnih medijev v trobila Trumpove propagande.

V sklopu USAGM delujejo Voice of America, Urad za oddajanje na Kubo z radiem in televizijo Marti ter Radio Svobodna Evropa, Radio Svobodna Azija in Oddajna mreža za Bližnji vzhod. Vsi so v bistvu zrasli iz VOA, ki je nastal med drugo svetovno vojno za oddajanje ameriških novic v nacistično Nemčijo.

Kasneje so se pridružili še mediji za oddajanje v druge dele sveta, vse skupaj pa se je združilo pod USAGM, ki ima kongresni mandat za neodvisno poročanje tujini.

Packu pravzaprav ne bi bilo treba odstopiti, saj je bil njegov mandat potrjen v kongresu. Zato bi lahko ostal na položaju še tri leta, vendar ni vztrajal, ker med podrejenimi ni imel nobene podpore.

Direktorja VOA Reillyja je imenoval šele pred tedni, v torek pa je imenoval še direktorje radijev za Azijo, Evropo in Bližnji vzhod. Biden je odpustil vse, Reilleyja in Robbinsovo pa so z delovnega mesta pospremili varnostniki. VOA bo kot vršilka dolžnosti začasno vodila novinarka Kelu Chao.

Novinarji VOA so objavili protestno pismo zaradi obiska zdaj že nekdanjega državnega sekretarja ZDA Mika Pompea, katerega hvalo Trumpove vlade je VOA oddajala v svet.

Pompeo je prejšnji teden med obiskom na sedežu radia VOA med drugim odločno zagovarjal Packa in kritiziral poročanje VOA, ker premalo hvali "največjo državo v zgodovini sveta ZDA".

"Vse manj je poročanja resnice o Ameriki in vse več je poniževanja Amerike. Vaša misija je promocija demokracije, svoboščin in ameriških vrednot po svetu. Vi ste glas za ameriško izjemnost, vi ste vrh sulice svobode," je razložil Pompeo.

Po nastopu mu je skušala dopisnica VOA iz Bele hiše Patsy Widakuswara zastaviti vprašanje in Reilley jo je za kazen premestil na nižje delovno mesto.