»Namesto dialoga je govorilo nasilje«

Slovenski PEN obsodil nasilje nad umetniki in njihovimi podporniki v Rogu

© Borut Krajnc

Na dogajanje na območju nekdanje tovarne Rog, kjer so več let živeli in ustvarjali pripadniki avtonomne skupnosti, v torek pa je območje nekdanje tovarne Rog v posest prevzela Mestna občina Ljubljana (Mol), kar so pospremili protesti, so se odzvali tudi v Slovenskem centru PEN. Obsodili so nasilje nad umetniki in njihovimi podporniki.

Člani in članice Slovenskega centra PEN odločno obsojajo "brutalno nasilje nad umetniki in njihovimi podporniki, s katerim sta varnostna služba in policija omogočili gradbenim delavcem rušenje objekta". Po njihovih besedah je bilo "nevredno demokratične Slovenije" tudi postopanje z novinarjem Radia Študent in upokojenim novinarjem Večera ter pisateljico Vesno Lemaič. "Njihovo poslanstvo, poročati in pisati o dogajanju, je bilo ogroženo na najbolj grob način in s tem je bila ogrožena svoboda govora, za katero si v duhu Temeljne listine PEN še posebej prizadevamo," so zapisali.

V Slovenskem centru PEN obžalujejo, "da je dialog popolnoma umolknil in je namesto njega govorilo nasilje". Mol pozivajo, naj skrbno hrani imovino umetnikov, ki naj bi jo popisali in uskladiščili oziroma za njihovo uničenje plača odškodnino, predvsem pa naj izseljenim umetnikom v času do obnove prostorov zagotovi nadomestne prostore za ustvarjanje. "Njihova umetnost je duša in podoba našega glavnega mesta Ljubljane, ki spodbuja kulturo in je Unescovo mesto literature. Nedvomno je medsebojni dialog edina demokratična pot k rešitvi problema," je v izjavi za javnost zapisal Upravni odbor Slovenskega centra PEN.

V torek dopoldne so iz Mladinske aktivistične organizacije sporočili, da varnostniki na območju nekdanje tovarne Rog iz stavbe vlečejo ljudi, dogajanje pa straži policija. Policija je nekaj oseb tudi pridržala in uporabila prisilna sredstva. Uporabniki Roga so na novinarski konferenci navedbe Mola, da je bil objekt nekdanje tovarne Rog prazen, označili za laž ter poudarili, da niso bili obveščeni o začetku del.

Po družbenih omrežjih so se začeli vrstiti tudi pozivi k zbiranju podpornikov Roga, sledil je protest "proti uničevanju avtonomnih struktur in za svobodno Ljubljano" pred Rogom. V naslednjih dneh so uporabniki Roga prejeli več izrazov podpore.