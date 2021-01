Umrl je Larry King

1933 - 2021

Za posledicami covida-19 je danes umrl sloviti, večkrat nagrajeni voditelj političnih pogovornih oddaj in televizijski ter radijski napovedovalec Larry King, poroča ameriška televizijska mreža CNN. Star je bil 87 let. Pred nekaj tedni so ga zaradi poslabšanja zdravja po okužbi z novim koronavirusom sprejeli v bolnišnico v Los Angelesu.

Larry King je sicer imel tudi sladkorno bolezen tipa 2 in že dolgo zgodovino zdravstvenih težav, vključno z več srčnimi napadi, pljučnim rakom in angino pektoris.

Legendarni voditelj velja za eno najbolj prepoznavnih osebnosti ameriške televizije. Seznam tistih, ki jih je gostil v svojih oddajah, sega od vseh predsednikov ZDA od leta 1974 pa do svetovnih voditeljev Jaserja Arafata in Vladimirja Putina ter zvezdnikov Franka Sinatre, Marlona Branda in Barbre Streisand.

King je 25 let gostil šov Larry King Live, leta 2010 se je upokojil, delo pa pozneje nadaljeval na svoji digitalni mreži Ora TV.

U5nlYapX2J0

FcggqghQpfU