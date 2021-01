V pravni postopek zaradi prepovedi koncertov

Van Morrison bo vsesplošno koncertno prepoved severnoirske vlade izpodbijal na višjem sodišču v Belfastu

Legendarni glasbenik Van Morrison bo na Severnem Irskem sprožil pravni postopek zaradi omejitvenih ukrepov, ki v Veliki Britaniji vsesplošno prepovedujejo koncertno glasbo, med drugim tudi v zaprtih prizoriščih z licenco. Severnoirski kantavtor je vsled covida-19 v minulih mesecih načel polemiko, ko je ustvaril več pesmi, ki kljubujejo omejitvam.

Kot je nedavno dejal njegov odvetnik Joe Rice, bo Morrison vsesplošno koncertno prepoved severnoirske vlade izpodbijal na višjem sodišču v Belfastu, navaja britanski The Guardian.

"Zanima nas sodna presoja, ki bi izpodbijala prepoved koncertne glasbe na severnoirskih prizoriščih, ki imajo licenco. Nismo seznanjeni z nobenimi verodostojnimi znanstvenimi ali zdravstvenimi dokazi, ki upravičujejo to vsesplošno prepoved," je dejal Rice. Po njegovih besedah je Morrison konec lanskega leta uspel večkrat nastopiti v Angliji, preden so v veljavo stopili bolj strogi ukrepi.

Velika Britanija, ki jo je pandemija covida-19 v Evropi najbolj prizadela, se bori s tretjim in zaradi novega bolj nalezljivega seva najbolj smrtonosnim valom.

Decentralizirane vlade na Škotskem, v Walesu in Severni Irski, ki so odgovorne za zdravstveno politiko, so tekom epidemiološke krize odredile stroge omejitvene ukrepe. Poleg vsesplošne prepovedi koncertne glasbe so na Severnem Irskem v sklopu šesttedenskega zaprtja prazna vsa gostinska in prireditvena prizorišča.

Rice pričakuje, da bo sodišče sodni primer slišalo v nekaj tednih, Morrison pa naj bi pravni postopek začel "v imenu tisočih glasbenikov, umetnikov, prizorišč in tistih, ki so vključeni v koncertno industrijo".

Kantavtor je med pandemijo načel polemiko, ko je avgusta spodbujal ljudi, naj se "borijo proti lažni znanosti", povezani s covidom-19. Nato je objavil tri protestne pesmi s kontroverznim besedilom - Born To Be Free, As I Walked Out in No More Lockdown. Kot navaja The Guardian, verzi govorijo o koncu preseganja pooblastil s strani vlade, o fašističnih nasilnežih, o jemanju svobode ter o pretvarjanju, da gre pri sprejemanju ukrepov za varnost ljudi, medtem, ko gre po njegovi presoji za zasužnjevanje.

