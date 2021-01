Janša napoveduje ponovne spremembe glede protikoronskih ukrepov

Če testiranje pokaže razširjenost angleškega seva, že pred sredo

Janez Janša na današnji tiskovni konferenci

© YouTube / STA

Predsednik vlade Janez Janša je napovedal, da bo ta teden potreben ponovni premislek glede sproščanja ukrepov. "Stanje epidemije se ne umirja kot v zadnjem obdobju, v soboto pa je bila v Sloveniji odkrita tudi prva oseba, ki je uradno pozitivna na angleški sev novega koronavirusa," je dejal.

Ker je vlada v sredo oz. v četrtek v regijah z boljšo epidemiološko sliko sprostila nekatere ukrepe, to zbuja zaskrbljenost, je na današnji izredni novinarski konferenci dejal premier Janša. Po njegovih napovedih bo v sredo zagotovo nekaj sprememb glede protikoronskih ukrepov. Če testiranje pokaže razširjenost angleškega seva, pa že prej.

Angleški sev koronavirusa, ki je bolj nalezljiv, so doslej odkrili že v večini članic EU, v soboto pa je bil prvič zaznan tudi v Sloveniji. Okužba z njim je bila potrjena pri državljanu Kosova z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki je pojasnil, da je v Slovenijo prišel v soboto iz Belgije, kjer je delal za eno od slovenskih podjetij, ki ima sedež v Kranju.

V Slovenijo je vstopil z negativnim testom. Pozneje pa se je odkrilo, da je imel dva testa, eden je bil negativen, drugi pozitiven, z datumom 16. januarja. Oseba z angleškim sevom je sicer zagotovila, da v Sloveniji ni bila v stiku z nikomer, a to pristojni še preverjajo. Takoj, ko so to osebo identificirali, so jo ponovno testirali in ji je bila odrejena samoizolacija. Je pa v tej zgodbi še nekaj neznank, ki jih preverjajo.

Da je v Sloveniji oseba, ki je bila pri njih testirana in pozitivna na angleški sev koronavirusa, pa so Slovenijo najprej obvestile belgijske oblasti, je povedal Janša.

Zaradi izkušenj evropskih držav so po njegovih besedah že v petek sprejeli nekatere urgentne ukrepe, na posebno zaprosilo je slovaška vlada omogočila, da smo takoj dobili 2000 posebnih PCR testov, ki so občutljivi na angleški sev koronavirusa. Klasični PCR testi namreč ne ločijo med mutacijami, zato je potrebno posebno testiranje.

Pristojni z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so te teste že prevzeli in danes v nekaterih mestih že za nazaj testirajo nekatere pozitivne vzorce. Testirali bodo 10 odstotkov vseh vzorcev, pri katerih so potrdili okužbo z novim koronavirusom, iz vseh statističnih regij od 11. januarja naprej. Janša pričakuje, da bodo v torek znani rezultati za vse slovenske regije.

Predsednik vlade je tudi dejal, da je bila na zasedanju evropskega sveta prejšnji teden predstavljena študija, kako se je gibala hitrost novega vala z novim sevom virusa, in spominja na to, kar se je v Sloveniji dogajalo v prejšnjih mesecih. "To je dodaten indic, ki napeljuje, da je zelo verjetno za pričakovati, da je večje število okužb z novim sevom," je dejal. Ob tem je pojasnil, da so danes iz pristojnega laboratorija sporočili, da sta med 80 preverjenimi vzorci dva taka, pri katerih je močan sum, da gre za angleški sev.

Dodatno zaskrbljenost vzbujajo tudi nekatere napovedi na evropskem vrhu v četrtek, da lahko pride do zamude pri dobavi nekaterih cepiv proti covidu-19. Kot je dejal, ni tako gotovo, da bo Evropska agencija za zdravila (EMA) v prihodnjem tednu dala pogojno dovoljenje za promet cepivu AstraZenece, kot je bilo sicer prej napovedovano. Ob tem pa je poudaril, da načrti Slovenije glede cepljenja temeljijo na cepivih, ki jih je EMA že potrdila.

Glede na to, bo v sredo na redni seji vlade o covidu-19 zagotovo prišlo do nekaterih sprememb. V primeru, da bi testiranje vzorcev s posebnimi PCR testi pokazalo razširjenost angleškega seva po državi, pa so spremembe mogoče že prej, je dejal premier. Dodal je, da si vsi želimo, da bi šle te spremembe v pozitivno smer, a podatki tega ne nakazujejo.

Dejal je, da se šole in vrtci v torek odpirajo po programu, torej v devetih regijah. Janša je dejal, da bo odpiranje šol in vrtcev varno le v primeru, če se bomo striktno držali vseh navodil. "Odpiranje ni samo stvar šole, ampak tudi nas staršev, vseh, ki smo vpeti v ta proces. Naše ravnanje mora biti do skrajnosti previdno, upoštevajo naj se higienski in vsi ostali ukrepi," je dejal in pozval državljane, naj pri stikih, ki so neizbežni, uporabljajo trislojne kirurške ali pa FFP2 maske, ki nudijo boljšo zaščito. Boljša kot je maska, bolj jo priporočajo, je še dejal Janša.

1uK2OwmZ9pg