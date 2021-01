Danes testiranja učiteljev

Največ, 3000, jih bodo testirali v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču

Testiranje na Kongresnem trgu v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Ker se jutri ponovno odpirajo vrtci in osnovne šole v regijah z boljšo epidemiološko sliko, bodo danes na okužbo z novim koronavirusom množično testirali zaposlene. Največ, 3000, jih bodo testirali v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Testiranje bodo koordinirali zdravstveni domovi.

V statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko se v torek v šole vračajo učenci prvih treh razredov osnovne šole, vrtci pa bodo začeli delovati v polnem obsegu. Pred tem se bodo učitelji in vzgojitelji danes testirali na okužbo z novim koronavirusom.

Testiranje bodo morali ponoviti vsakih sedem dni. Zaposlenim s prebolelim covidom-19 in tistim, pri katerih je od okužbe minilo najmanj 21 dni in največ tri mesece, pa se testiranja ni treba udeležiti.

Testiranje za učitelje sicer ni obvezno, saj ga ne določa zakon. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič pa je pojasnila, da učitelji, ki se ne bodo testirali, ne bodo mogli v živo izvajati pouka, saj bi taka oseba lahko okužila celoten razred.

Testiranje bodo morali ponoviti vsakih sedem dni. Zaposlenim s prebolelim covidom-19 in tistim, pri katerih je od okužbe minilo najmanj 21 dni in največ tri mesece, pa se testiranja ni treba udeležiti.

V Ljubljani bo 50-članska ekipa Zdravstvenega doma Ljubljana izvajala testiranja na Gospodarskem razstavišču, ki bo ob ponedeljkih rezervirano le za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Ker bodo testirali skoraj 3000 zaposlenih vrtcih in šolah, so delo začeli že ob 7. uri, končali pa bodo ob 20. uri.

V Kopru bo testiranje izvajal zdravstveni zavod Cor medico, in sicer bodo na šestih različnih lokacijah testirali skupno nekaj manj kot 1000 zaposlenih, so sporočili s koprske občine.

Jutri se v šolske klopi vrača nekaj več kot 53.000 učencev prvih treh razredov, v vrtce pa skoraj 75.000 otrok. V šolah in zavodih za otroke s posebnimi potrebami so pouk začeli pred tremi tedni.