V Slovenijo danes pošiljka z okoli 21.060 odmerki Pfizerjevega cepiva

Cepiva bodo namenjena drugemu odmerku tistih, ki so se pred tremi tedni že cepili

Cepljenje v Domu starejših Kranj

© Luka Dakskobler

V Sloveniji danes pričakujejo pošiljko z okoli 21.060 odmerki Pfizerjevega cepiva proti covidu-19. Cepiva bodo namenjena drugemu odmerku tistih, ki so se pred tremi tedni že cepili.

V EU sta do zdaj dobili pogojno dovoljenje za promet dve cepivi, najprej podjetij Pfizer in BioNTech, nato pa še podjetja Moderna. Zaradi skromne dobave Moderninega cepiva - do zdaj je v Slovenijo prišlo 1200 odmerkov cepiva tega podjetja, v nedeljo pa pričakujejo še dodatnih 2400 odmerkov - prebivalstvo cepijo zlasti s Pfizerjevim cepivom.

Ta je v preteklem tednu dobavil le polovično pošiljko, v primerjavi s tistimi iz preteklih tednov. Dobavili so za nekaj več kot 8000 odmerkov cepiva, prejšnje pošiljke so zadostovale za okoli 16.500 odmerkov.

Po podatkih NIJZ je bilo do vključno 22. januarja, z enim odmerkom cepiva cepljenih 48.170 ljudi, z dvema pa 6669 ljudi.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za STA pojasnili, da bo Pfizer danes Sloveniji dobavil predvidoma 3510 stekleničk z 21.060 odmerki cepiva. S Pfizerjevimi cepivi bodo z drugim odmerkom ponovno cepili v domovih za starejše in v zdravstvu, ki so glede na strategijo cepljenja med prvimi prejeli cepivo. Po protokolu cepljenja s Pfizerjevim cepivom drugi odmerek sledi po treh tednih, z Moderninim pa po štirih tednih.

