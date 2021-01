TV drama o tem, kako se je država spopadla s koronavirusom

Britanska televizija Sky bo ustvarila televizijsko dramo z naslovom This Sceptred Isle

© pixabay.com

Britanska televizija Sky je napovedala, da bo ustvarila televizijsko dramo z izvirnim naslovom This Sceptred Isle o tem, kako se je Velika Britanija spopadla z novim koronavirusom. V vlogi britanskega premiera Borisa Johnsona bo nastopil priznani, v Belfastu rojeni, igralec Kenneth Branagh, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.

Po napovedi televizije Sky bo serija This Sceptred Isle predstavila britanskega premiera, vlado in celotno državo v primežu prvega vala globalne pandemije.

Petdelno serijo bodo začeli snemati v prvi polovici letošnjega leta, na programu Sky Atlantic pa naj bi jo predvajali v prihodnjem letu. Pri Sky so dejali, da bo scenarij temeljil na prvoosebnih pričevanjih.

V Veliki Britaniji pa je odmevala odločitev, da bo premiera Johnsona igral prav Branagh. The Sunday Telegraph je denimo na prvi strani objavil igralčevo sliko, naslov prispevka pa se je glasil: "Spoznajte našega novega premiera."

Serijo This Sceptred Isle bo režiral Michael Winterbottom. Ta je po pisanju AFP dejal, da se bodo v produkciji osredotočili na trud, ki so ga v zaščito naroda pred novim koronavirusom vložili znanstveniki, zdravniki, oblikovalci politik in delavci v domovih za starejše.

Branagh se lahko pohvali z izjemno kariero, v kateri je večkrat režiral in tudi nastopil v več Shakespearovih dramah, nazadnje pa se je preizkusil v vlogi ruskega negativca v filmu Tenet režiserja Christopherja Nolana.

Premiera Johnsona so v prvem valu zaradi okužbe z novim koronavirusom urgentno hospitalizirali in ga zdravili na intenzivni negi. Dva dni po tem, ko se je vrnil na položaj, se mu je rodil sin. Njegova politika v boju z virusom je po navedbah AFP doživela številne kritike, med drugim, da je prepozno odredil nošenje mask in testiranje posameznikov iz drugih držav, ki so vstopili v Veliko Britanijo, kjer se trenutno soočajo z najvišjo smrtnostjo zaradi novega koronavirusa v Evropi.

Televizijska drama v produkciji Skyja pa ni prva, ki bo osredotočena na Johnsonov mandat. Leta 2019 je britanski Channel 4 že predvajal serijo Brexit: The Uncivil War, v kateri je Benedict Cumberbatch igral Dominica Cummingsa, stratega, ki je stal za kampanjo za izstop Velike Britanije iz EU, še piše AFP.