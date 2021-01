Počivalšek v Združenih arabskih emiratih

Na ministrstvu pravijo, da gre za krepitev gospodarskega sodelovanja med državama. Združeni arabski emirati so sicer zaradi kršenja človekovih pravic pod budnim očesom mednarodnih organizacij.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki se mudi na uradnem obisku v Združenih arabskih emiratih, se je danes v Abu Dabiju predvidoma sestal z ministrom za industrijo in napredne tehnologije Sultanom Ahmedom Al Džaberom, s katerim sta spregovorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Počivalšek je v Združene arabske emirate skupaj z delegacijo odpotoval včeraj pozno zvečer. Srečanju na ministrski ravni bo v Dubaju v poznih popoldanskih urah sledilo srečanje s predstavniki slovenskega gospodarstva, ki delujejo v Dubaju.

Na spletni novinarski konferenci pred obiskom Združenih arabskih emiratov, ki je potekala prejšnji teden, je minister poudaril, da ima sodelovanje med državama velik potencial zlasti na področjih farmacije, naprednih tehnologij in umetne inteligence, pa tudi zelenih inovacij in vsebin, povezanih z lesom.

Počivalškov obisk v Združenih arabskih emiratih, ki bo trajal do srede, je drugi po letu 2016, ko je v Dubaju med drugim podpisal dogovor o sodelovanju Slovenije na razstavi Expo 2020. V torek bodo organizatorji slovenskega nastopa na Expu 2020 v upravljanje prevzeli paviljon, s katerim se bo Slovenija predstavila na svetovni razstavi od 1. oktobra 2021 do 31. marca 2022.

Prevzem paviljona bodo v Dubaju obeležili z novinarsko konferenco, še pred njo pa se je Počivalšek sestal z ministrom za gospodarstvo Združenih arabskih emiratov Abdulom Bin Tukom Al Marijem. Minister se bo v torek ločeno sestal tudi z generalno direktorico Expa in ministrico za mednarodno sodelovanje Združenih arabskih emiratov Rem al Hašimi.

Slovenija je po ministrovih besedah zainteresirana za krepitev povezav

Počivalšek je v pogovoru pojasnil, da so Združeni arabski emirati (ZAE) drugi največji partner Slovenije med zalivskimi državami. Trgovinska menjava blaga in storitev med državama je lani znašala 118,9 milijona evrov, od tega je bilo 90,1 milijona evrov izvoza in 28,7 milijona evrov uvoza. Potencial gospodarske in blagovne menjave v industrijskem sektorju predstavlja 57 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), so v sporočilu navedli na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Slovenija je po ministrovih besedah zainteresirana za krepitev povezav predvsem na področju visokotehnoloških rešitev, zelenega gospodarstva, farmacije, umetne inteligence, logistike, zdravstvenih storitev in vesoljskih tehnologij. Tudi aktivno sodelovanje slovenskih podjetij na svetovni razstavi Expo 2020 Dubai, v obliki srečanj med podjetji, bo zagotovo odprlo nove priložnosti za ustvarjanje še tesnejših in uspešnejših poslovnih vezi, meni minister, ki je tudi izpostavil dober geostrateški položaj Slovenije in izpostavil prednosti investicijskih vlaganj.

"Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozne narave, saj izvozimo kar 88 odstotkov tega, kar proizvedemo. Vlaganja v tehnološki razvoj in napredne tehnologije so zato nujno potrebni, če želimo slediti potrebam trga, sodobnim trendom in dosegati konkurenčnost na tujih trgih. To nas postavlja pred izzive, a nam hkrati odpira tudi nove priložnosti, ki jih moramo znati izkoristiti," je povedal Počivalšek.

Al Džaber je povedal, da podpirajo vsa prizadevanja, da bi zagotovili boljše sodelovanje med obema državama, saj imajo velik interes najti partnerje, ki bi prinesli dodano vrednost njihovemu zasebnemu sektorju. Dodal je, da prepoznavajo vrednost Slovenije ter razvojne in investicijske potenciale, ki jih nudi, ter posebej poudaril, da je sodelovanje Slovenije na Expu 2020 izrednega pomena, so še navedli na ministrstvu.

Združeni arabski emirati so že dlje časa pod budnim očesom mednarodnih organizacij za človekove pravice kot je Amnesty International. Slednja jih obravnava zaradi omejitev svobode izražanja, diskriminacije žensk in drugega.