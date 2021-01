»Kronični bolniki med ranljivejšimi, cepljenje zanje priporočljivo«

Klinična preizkušanja cepiv proti covidu-19, ki so bila doslej odobrena v EU, kažejo, da so cepiva za kronične bolnike varna in učinkovita

Dr. Alojz Ihan

© Borut Peterlin

Tveganje za težji potek prebolevanja covida-19 je pri kroničnih bolnikih večje, zato stroka priporoča tem skupinam ljudi, naj se cepijo. Klinična preizkušanja cepiv proti covidu-19, ki so bila doslej odobrena v EU, kažejo, da so cepiva za kronične bolnike varna in učinkovita.

Razlogi, ki pri bolniku s težjim potekom bolezni pospešijo nastanek kritičnega, življenjsko ogrožajočega covida-19, so hujše okvare pljuč, ožilja in imunskega sistema, saj so ta tkiva že okvarjena in jih bolezensko dogajanje pri covidu-19 še dodatno prizadene. Gre za bolnike s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom, debelostjo, koronarno srčno boleznijo, cerebrovaskularno boleznijo, hepatitisom B, rakom, kronično ledvično boleznijo in bolnike z imunsko pomanjkljivostjo.

Pri kliničnem testiranju za cepivo Pfizerja in BioNTecha in cepiva Moderne, ki temeljita na tehnologiji mRNK, je bilo udeleženo tudi veliko preiskovancev, ki so imeli kronične bolezni in cepljenje ni vplivalo na potek njihove bolezni, navaja predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Alojz Ihan v gradivu za strokovno javnost o cepivu proti covidu-19.

Pri Pfizerjevem cepivu se je pokazalo, da je enako, 95-odstotno učinkovito tudi za bolnike z astmo, kronično pljučno boleznijo, sladkorno boleznijo, visokim krvnim pritiskom ali s prekomerno telesno težo.

Pri cepivu Moderne pa se je pokazalo, da je skoraj 91-odstotno učinkovito pri udeležencih s tveganjem za hudo obliko covida-19, vključno s tistimi s kronično pljučno boleznijo, srčno boleznijo, jetrno boleznijo, debelostjo, sladkorno boleznijo in med HIV pozitivnimi. V kliničnem preizkušanju Moderninega cepiva je sodelovalo 6742 kroničnih bolnikov.

Ihan tudi svetuje, naj se bolniki s kroničnimi vnetnimi boleznimi, kot so ulcerozni kolitis, Chronova bolezen, luskavica, revmatoidni artritis, cepijo z mRNA cepivi, ki so zanje varna.

Pri bolnikih z resnimi avtoimunskimi boleznimi so prav tako varnejše nove tehnologije, cepljenje pa svetujejo po posvetu z zdravnikom. Pri ljudeh, ki jemljejo imunosupresivna zdravila, ki zmanjšajo delovanje imunskega sistema, bo verjetno učinkovitost cepljenja nekoliko manjša. Lahko se cepijo, vendar učinkovitost ne bo tako visoka, navaja Ihan.