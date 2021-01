Kadunc ne bo več generalni direktor RTV Slovenija

Za novega generalnega direktorja so programski svetniki RTV Slovenija imenovali Andreja Graha Whatmougha

Igor Kadunc odhaja s položaja generalnega direktorja RTV Slovenija

Programski svet RTV Slovenija je danes za novega generalnega direktorja javnega zavoda imenoval trenutnega predsednika nadzornega sveta Andreja Graha Whatmougha. Zanj je glasovalo 18 od 28 programskih svetnikov. Njegova protikandidatka v drugem krogu, direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak je prejela devet glasov.

V prvem krogu je glasovalo 28 programskih svetnikov. 14 jih je podprlo Graha Whatmougha, sedem Natalijo Gorščak, za tretjega kandidata, zdajšnjega direktorja Igorja Kadunca pa je glasovalo šest programskih svetnikov. Ena glasovnica je bila neveljavna.

Ker nobeden od kandidatov ni dobil zadostnega števila glasov, to je 15 od 29, je bil izveden drugi krog glasovanja, v katerem sta se pomerila Grah Whatmough in Gorščak. V drugem krogu je glasovalo 28 programskih svetnikov. Grah Whatmough je prejel 18 glasov, Natalija Gorščak pa devet. Ena glasovnica ni bila veljavna.

Imenovanje novega generalnega direktorja RTV Slovenija je potrebno, ker se Kaduncu aprila izteče mandat. Mandat generalnega direktorja sicer traja štiri leta, izbrani kandidat pa ga bo nastopil 25. aprila.

Še pred glasovanjem so kandidati predstavili stališče do položaja in vloge RTV v slovenskem medijskem prostoru, do medijske zakonodaje, ki ureja položaj zavoda, ter do ključnih izzivov na področju programskih, produkcijskih in poslovnih procesov ter na področju financ. Nato so imeli možnost podati mnenje o predstavitvah in kandidatih še sami programski svetniki.

Grah Whatmough je v predstavitvi svojega programa izpostavil, da je vloga generalnega direktorja zavoda ustvariti pravne, finančne in organizacijske pogoje za izvajanje zavodovega poslanstva. Zavzel se je za finančno stabilizacijo zavoda, saj bo do sredine prihodnjega leta zmanjkalo finančnih rezerv in sredstev za ohranitev zavoda v zdajšnji obliki. Predvidel je spodbujanje k upokojevanju delavcev, ki imajo izpolnjene upokojitvene pogoje. Z vsakim od njih bi se rad pogovoril in hkrati preveril, ali je že bil zagotovljen prenos znanja na mlajše. Poleg tega načrtuje izvedbo sistematizacije delovnih mest in večjo skrb za karierni razvoj zaposlenih, posebna delovna skupina pa bo pripravila predlog zakona o RTV.

Po Kadunčevem mnenju je pomembno, da poslujejo čim bolj urejeno, osnov za spore po njegovih besedah ni, nenehno pa je treba stremeti k čim boljšim učinkom dela. Sicer pa je RTV po njegovi oceni pred velikimi izzivi, med katerimi je na prvem mestu sodelovanje pri opredelitvi, kakšno javno RTV naj bi imela Slovenija. Po njegovem je treba odgovoriti na vprašanje, ali naj se obseg programov zmanjša ali pa naj se morda nekatera področja celo okrepijo. Če se bo to doreklo, se bodo našle tudi ustrezne rešitve za stabilno financiranje, je prepričan. V zadnjih letih so po njegovih besedah dokazali, da lahko delujejo bolje in bolj učinkovito.

Največji izziv na RTV Slovenija je povezava programskih, produkcijskih in poslovnih procesov s financami, kar je odmik od razmišljanja, ki poudarja delitev med programom in produkcijo, poslovanjem in financami, pa je izpostavila Gorščak. Po njenih besedah v sodobnem medijskem svetu načrtovanje programskih vsebin poteka hkrati z načrtovanjem produkcije in financ, poslovni procesi pa so okvir, ki se spreminja glede na potrebe. Načrtovanje polne cene oddaj, programskih pasov ali spletnih strani ostaja po njenih navedbah cilj za celotno organizacijo RTV Slovenija, saj načrtovanje predvsem zunanjih stroškov pomeni nepreglednost nad porabo notranjih virov.

Programski svetnik Lado Ambrožič je "kot zanimivega" izpostavil podatek, da je prijavna komisija sprejela kandidature vseh kandidatov, ob tem pa se je vprašal, kdo bo plačal morebitno odškodnino, če se bo izkazalo, da je bilo v postopku kaj narobe. Pri tem podrobnosti o tem, kaj naj bi bilo narobe s posameznimi kandidaturami, ni navedel.

Programski svetnik Leon Oblak mu je odgovoril, da je razpisna komisija presodila, da razpisne pogoje izpolnjujejo vsi trije kandidati. Ker sta bila na seji ob potrjevanju navzoča tudi vodja pravne službe na RTV Slovenija in odvetnik, ki ima z RTV Slovenija sklenjeno trajno pogodbo, ocenjuje, da so vse razprave o morebitni spornosti katere od kandidatur brezpredmetne.