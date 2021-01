Sodišče ustavilo postopek izbire novega direktorja

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) bo očitno še nekaj časa vodila Petra Grah Lazar, sicer že tretja vršilka dolžnosti

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v ponedeljek v DZ v odgovoru na poslanska vprašanja med drugim dejal, da so bili na ministrstvu v poskusih prevetriti vodstvene kadre v policiji "v nekaterih delih neuspešni zaradi tega, ker se tisti, ki bi po nekaj letih morali oditi, pritožujejo na vse konce oziroma na sodišča".

© Borut Krajnc

Višje delovno sodišče je potrdilo začasno odredbo, s katero je ljubljansko delovno sodišče ustavilo postopek izbire novega direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), poroča današnji Dnevnik. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je včeraj v Državnem zboru (DZ) izrazil upanje, da bo vrhovno sodišče dopustilo revizijo, ki so jo vložili na ta primer.

Kot povzema Dnevnik, je sodišče najprej zavrnilo ugovor policije, nato pa je višje delovno sodišče konec decembra zavrnilo tudi pritožbo in potrdilo prvostopenjski sklep o zaustavitvi postopka izbire direktorja NPU. S tem je sodno zadržanje izbire novega direktorja NPU pravnomočno.

NPU je brez direktorja s polnim mandatom že od maja 2020, ko je zdaj že nekdanji generalni direktor policije Anton Travner razrešil Muženiča. Od oktobra NPU vodi že tretja vršilka dolžnosti direktorice, Petra Grah Lazar, in očitno bo še nekaj časa tako, izpostavlja Dnevnik.

Časnik Delo je pred dnevi poročal, da je vrhovno sodišče na predlog državnega odvetništva dopustilo revizijo odločitve upravnega sodišča v zadevi Muženič glede vprašanja, ali lahko direktorja NPU razrešijo na podlagi določbe zakona o javnih uslužbencih, ki govori o prenehanju položaja za politične uradnike.

Po zakonu o javnih uslužbencih pa lahko začasno opravljanje funkcije kot v. d. traja največ šest mesecev od začetka razpisa do novega imenovanja. Ta rok začne ponovno teči v primeru ponovitve javnega natečaja, še navaja časnik. "Po dveh ponovitvah javnega natečaja se rok lahko podaljša le, če se na javnem natečaju ne izkažeta kot primerna vsaj dva kandidata," so omejitve za Dnevnik pojasnili v uradu za organizacijo in kadre ministrstva za notranje zadeve. Začasna odredba sodišča utegne še podaljšati obdobje brez direktorja s polnimi pooblastili.

V policiji so sicer nedavno uveljavili nov akt o sistemizaciji, s katerim je NPU prehaja pod vodstvo kriminalistične policije, direktor NPU pa po novem odgovarja tako generalnemu direktorju policije kot tudi direktorju kriminalistične policije. Prvemu za svoje delo, drugemu pa za strokovno delo celotnega urada, povzema Dnevnik.