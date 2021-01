»Testiranje nam daje visoko dodatno zaupanje v to, da je šolski prostor varen za otroke in zaposlene«

V šole se je danes vrnilo 53.306 učencev prvega triletja, v vrtce pa 74.630 otrok

Prvi dan vrnitve v šolo (Osnovna šola Orehek, Kranj)

© Luka Dakskobler

V devetih slovenskih regijah se je danes v šole vrnilo 53.306 učencev prvega triletja osnovnih šol, v vrtce pa 74.630 otrok, je povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Ponoven odhod v šolo in vrtce so po njenih besedah nestrpno pričakovali tako zaposleni kot učenci. Upa, da gre "za prvi znak vračanja v normalnost".

Po besedah ministrice so danes znova odprli 366 šol in 327 vrtcev. V osnovne šole se je fizično vrnilo 12.822 zaposlenih, v vrtce pa 12.844.

Na novinarski konferenci se je zahvalila vodstvom šol in vsem zaposlenim, da so se na vrnitev dobro pripravili in jo tako omogočili, hkrati pa je vse pozvala k previdnosti pri spoštovanju ukrepov ter k temu, da v šole in vrtce odhajajo le zdravi otroci.

Glede odpiranja šol in vrtcev v preostalih regijah je povedala, da na vladi in ministrstvu sledijo sprejetemu načrtu postopnega sproščanja. Po njem je trenutno večji del regij v rdeči fazi, ki omogoča vračanje otrok prvih treh razredov in delovanje vrtcev v polnem obsegu. Tri regije so še vedno v črni fazi, ko sproščanje ni mogoče, nekatere pa se vanjo tudi vračajo.

O tem, kako bo pouk potekal prihodnji teden, se bodo po ministričinih besedah v sredo najprej pogovorili na ravni svetovalne skupine, nato pa bo o tem na seji odločala vlada. "Takrat bo tudi znana odločitev, kako naprej," je dejala Kustečeva. Povedala je, da stanje spremljajo po urah in ga potem primerjajo in dopolnjujejo s splošno epidemiološko sliko po posameznih regijah.

Protokoli, kako ravnati, če je okužen kdo v razredu, so ob vračanju otrok v šole in vrtce po besedah ministrice znani. V tem primeru gredo vsi, ki so bili v stiku z okuženim, v karanteno, pouk za razred pa se nadaljuje na daljavo, medtem ko se ostali razredi še naprej šolajo v šoli. "Zato je tako pomembno spoštovanje mehurčka oz. homogenih skupin," je dejala.

V ponedeljek so morali vsi zaposleni v šolah in vrtcih na testiranje. Po besedah ministrice je bil odziv "izjemno visok", število pozitivnih "pa pozitivno nizko". "To nam daje visoko dodatno zaupanje v to, da je šolski prostor pripravljen in da je varen tako za otroke kot zaposlene," je dejala.

Odstotek učiteljev, ki se niso želeli testirati, je po besedah ministrice nizek, tisti, ki se niso testirali, pa bodo morali svoje delo opravljati izven šole ali vrtca, o čemer so bodo dogovorili z ravnateljem in kolektivom. Na vprašanje, ali bodo zoper njih tudi kakšne sankcije, je odgovorila, da je "prva glavna sankcija lastna moralna odgovornost in vest, vse ostalo pa bodo določile inšpekcijske službe, če in ko bo potrebno".

Na ministrstvu so sicer po njenih besedah prejeli kar nekaj pobud, da bi testirali tudi učence, a odločitev o tem še ni bila sprejeta. Strokoven predlog za takšno testiranje mora po njenih besedah pripraviti ministrstvo za zdravje, nato pa bodo opravili razpravo in se odločili. Ob tem je dodala, da je za testiranje mlajših otrok mogoče zagotoviti posebne vrste hitrih testov in da je tovrstno testiranje običaj v številnih šolah v neposredni bližini naše države.